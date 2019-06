Rodrigo Gómez comunicó el pasado fin de semana que no continuará en San Martín de Tucumán, a pesar de sus buenos rendimientos y el interés del Santo por retenerlo para jugar la B Nacional.

El ex-jugador de Unión estuvo con varios futbolistas conocidos en Juventud Unida de Candioti para participar de un evento a beneficio y tuvo tiempo para hablar del Tate, en especial de la salida de su amigo Nereo Fernández.

En diálogo con radio Sol 91.5 expresó que "las puertas en Unión están abiertas, con la gente que está trabajando en el club y con el presidente Luis Spahn hay una excelente relación. Creo que hoy no es el momento pero en otro será la vuelta”.

Con respecto a la relación con Madelón, Droopy sentenció que "me sentí dolido con él, porque no eran las cosas que habíamos hablado cuando tomé la decisión de salir de un lugar espectacular como México para venir a Unión”. Y más adelante, acotó: "No le guardo rencor. Le deseo lo mejor pero quería tener más minutos".

En otro tramo de la charla, al consultarlo sobre si se fue en deuda con la gente de Unión, el volante creativo apuntó: "Yo vine y dije que íbamos a clasificar a la Copa Sudamericana, lo cumplí y ayudé al club como mis compañeros aportando el granito de arena. La gente en la calle me demuestra mucho cariño. En lo personal, me quedó la espina de jugar un poco más".

Y antes de su despedida no evitó referirse a la salida de Nereo Fernández, al enfatizar que "los ciclos se cumplen para todos y hay una forma ética para comunicarlos, Nereo no se merece la salida que tuvo, hay que tener respeto. Le habían comunicado otra cosa y después cambiaron la decisión. Es una parte grande del club y nosotros los unionistas le agradecemos mucho".