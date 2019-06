Una de las novelas de este mercado de pases tiene nombre y apellido: Diego Zabala. El volante es pretendido por Rosario Central quien realizó una oferta para comprar el 50% del pase que tiene Unión, pero la propuesta fue rechazada.

En el medio apareció un rumor que daba cuenta de un supuesto interés de Independiente por el uruguayo. Y en las últimas horas se dijo que Newell's por medio de Frank Darío Kudelka lo pretendía.

Te puede interesar Los delanteros que suenan por el lado de Unión

Sin embargo, el vicepresidente de Newell's Cristian D’Amico dialogó esta mañana con Cadena OH y aseguró: "Frank Kudelka no nos dio ninguna lista de jugadores. Todo lo que se habla en las redes sociales no es verdad y Newell's no está interesado en Diego Zabala".

En consecuencia, la oferta que sigue en pie es la del Canalla y en eso sigue trabajando Cristian Bragarnik representante del volante y que también representa a Diego Cocca técnico de Central.

Precisamente Bragarnik es uno de los más interesados en que Zabala se ponga la camiseta del elenco rosarino. Y por eso que la negociación no está descartada ni mucho menos.

Te puede interesar Enzo Díaz, el delantero que podría negociar con Unión

Pero también es verdad que para Leonardo Madelón es un jugador vital y que tiene contrato. Por lo cual si no llega una oferta importante seguirá en Unión y hasta podría extender su vínculo (vence en junio del 2020).

Zabala le dijo a Bragarnik que tiene intenciones de progresar en lo económico y es por eso que analizará cualquier propuesta que llegue del exterior.

Pero Unión no tiene apurado y espera paciente el desarrollo de los acontecimientos. Por ahora Central, lo quiere, Newell's lo descarta y el 12 de junio se presentará a entrenar con el plantel rojiblanco.