"No cerramos puertas en ninguna línea"

Unión emprendió el regreso a Santa Fe después de una exigente pretemporada en Mar del Plata, que además tuvo tres cotejos amistosos, el último este viernes en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia





Por eso fue momento de balance para el DT Leonardo Madelón, quien apuntó al respecto: "La pretemporada fue muy buena, todo muy positivo, quiero felicitar a todos los que la organizaron: dirigentes, profes, seguridad, utilería, todo realmente muy bueno".





A la hora de meterse de lleno en el último ensayo contra el Halcón, el orientador expresó: "Me gustó el funcionamiento, el molde original está bien, fue muy accidentada la mañana por lo de Nereo, varios no pudieron jugar, tratamos de poner lo mejor, el balance bien con San Juan, con Aldosivi arrancamos mal, después nos acomodamos, tuvimos distracciones y se notó en el resultado, hoy concentrados hicimos un buen partido ante un buen equipo, sirve para la dinámica y lo táctico".





LEER MÁS: Unión logró su primera victoria de 2018





Apenas 9 días separan a Unión del primer compromiso oficial de 2018, con la llegada de Rodrigo Gómez como única cara nueva. Por eso Madelón recalcó que "no somos un equipo que nos sobre mucho, nos cansamos en el segundo partido y nos dieron vuelta el resultado, lo vimos a Droopy en el primer equipo, se va atener que acostumbrar a los roces, la fricción, viene de otro fútbol, por la ansiedad de querer mostrar todo no anduvo bien, en el segundo partido cuando jugó a un toque hicimos un lindo gol".









Nombres propios

En las últimas horas surgió en la larga lista de delanteros que sonaron a lo largo de la preparación, la chance de sumar a Nicolás Mazzola, quien no será tenido en cuenta en GyE. Claro que el estratega rojiblanco puso todo en claro: "Lo ofrecieron pero vamos a ver si hay una posibilidad de tener a Bordagaray, estuve charlando con él, lo traté de convencer, las cartas están tiradas, es truco, quiero o no. Sabe el deseo del club , le iban a hacer una buena oferta, ahora queda en manos de los demás. Defensa lo quiere, tengo fe, vamos a ver, hay una pizca de confianza, está bien acá pero va a estar mejor en otro lugar (risas)".





LEER MÁS: Un nuevo nombre para el ataque de Unión









Antes de despedirse, Madelón ratificó que "estamos justos, al segundo grupo hay un salto grande, estamos complicados con el tema delanteros, no cerramos puertas en ninguna línea, salvo en el arco que estamos bien. Puede haber lesiones, hay jugadores que no son tenidos en cuenta en algún lugar y lo podés llegar a tener, viendo un contrato en un año y medio, no hay que descartar nada".