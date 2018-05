"No fue una decisión fácil porque uno es hincha de Unión"

Pero la relación laboral entre Unión y Martín Cicotello duró algunos meses ya que el coordinador del fúitbol amateur decidió aceptar una propuesta de Frank Darío Kudelka para sumarse a su cuerpo técnico que dirigirá la Universidad de Chile





En diálogo con el programa la Primera por Sol 91.5 Cicotello explicó los motivos que lo llevaron a tomar una decisión que a todas luces no fue sencilla dado que el cargo que ostentaba lo tenía muy entusiasmado y además trabajaba con mucha comodidad.





"No fue una decisión fácil de tomar porque uno es hincha del club . Hace un tiempo había hablado con Darío (Kudelka), en realidad lo hicimos en varias oportunidades. Pero hace unos días él me manifestó que le interesaría que yo forme parte de su cuerpo técnico. No era algo tan concreto, pero me manifestó esa posibilidad. Fue un llamado muy importante y eso siempre implica una satisfacción y ganas de seguir creciendo. A partir de eso se fue dando todo", explicó.









Para luego agregar "Entiendo que una decisión de este tipo puede provocar algún malestar en alguien, pero el club va a seguir trabajando de la misma manera porque el proyecto y el camino están marcados. En consecuencia la dirigencia tomará la decisión de traer un reemplazante en mi lugar que siga con ese mismo camino potenciando los recursos del club".





En otro tramo de la charla se refirió al trabajo que se venía desarrollando "Unión tiene un gran potencial porque es impresionante la cantidad de chicos que quieren venir a jugar al club. Lo hemos visto en todas las pruebas que hemos hecho en distintas provincias. Yo creo que los procesos de inferiores tienen que estar sustentados por recursos que destine el club. Hoy Unión, destina esos recursos".





Consultado sobre la posibilidad en un futuro de ser entrenador respondió: "Nunca me siento del todo preparado para dirigir un equipo, me falta mucho camino. En Unión nunca tuve ese horizonte, siempre pensé en otras cosas. Hay muchas situaciones en la que el coordinador necesita distribuir los recursos y termina teniendo un rol de administrador. A mí me gusta desarrollar trabajos en campo, pero hay que trabajar a donde a uno le toque".









































Sin dudas que para los dirigentes fue un baldazo de agua fría ya que nadie lo esperaba. Lo fueron a buscar confiando en sus condiciones y la apuesta era por un proyecto a largo plazo como es lógico cuando se trabaja con las inferiores dado que tenía contrato hasta diciembre del 2019.