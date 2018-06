"No hay desesperación en vender a Soldano"

Justamente en la zona de vestuarios del estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato, cuando se le preguntó por su futuro, contó que dejó todo en manos de su representante y que aprovecharía las vacaciones solo para descansar y estar alejado de todos los rumores.





En el receso del verano el sunchalense se fue a Italia donde tramitó su pasaporte comunitario, cuestión vital que le abre las puertas del mercado europeo. Justamente en ese mercado de pases se mencionó a varios clubes interesados, no solo de Europa sino que también habrían preguntado River y Vélez.













En el último partido de la Superliga, cuando el Tate derrotó a Independiente por 1-0 y logró el objetivo de clasificarse a la Sudamericana (el gol fue del sunchalense), emisarios del West Bromwich de Inglaterra estuvieron en el 15 de Abril para observar su rendimiento. En tanto, desde Brasil se menciona de una firme chance de Flamengo, mientras que Estrella Roja de Belgrado sería otro de los equipos interesados.





En diálogo con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), Hernán Rubiola, representante del delantero, contó cómo se desempeña el mercado de pases para el atacante, que es la principal esperanza de venta que tiene la dirigencia y contó: "Franco estudio idioma y se va a defender de la mejor manera donde vaya. Terminó un buen año en Unión, donde tiene contrato hasta junio de 2019. En enero me pidió que se quería quedar en en Unión todo el semestre, ya que quería lograr el objetivo junto al equipo de clasificar a una copa y por suerte salió todo bien para todos. Ahora que terminó el torneo los delanteros son siempre buscados cuando hacen goles y Franco está en ese perfil".









"Se abrió el mercado, que será largo ya que estamos a tres meses del cierre, porque termina el 31 de agosto. Muchos clubes se tomaron unos días de vacaciones y en los próximos días se acrecentará el movimiento. Después del Mundial solo quedan algunas cuestiones puntuales y para cerrar algunas gestiones que se iniciaron con anterioridad. Hay equipos que necesitan vender para comprar, es una cadena que todavía no se puso en movimiento", destacó en otra parte de la charla.





Mientras que en otra parte del diálogo comentó: "Con Luis tenemos una relación muy buena, Franco está hace cuatro años y también participé de la transferencia de Lucas Gamba para que llegue en su momento a Unión, por más que lo represente Julio Cataldo. Unión le abrió las puertas para que pueda salir, está abierto para escuchar ya que cualquier transferencia que se realice tiene que haber un acuerdo entre el jugador, el club que lo vende y el que lo compra. Todo tiene que ir de la mano, por lo cual Unión dio el primer paso al mostrarse dispuesto a venderlo".





Mientras que en la parte final destacó cuál es la postura de todas las partes en cuanto a la situación del sunchalense y destacó: "Soldano está muy cómodo en Unión pero si hay una propuesta interesante, y está dentro de los parámentros de lo que el club pretende, no habrá ningún inconveniente en hacerla. No es seguro que se vaya en este mercado de pases ya que su pase pertenece a Unión y debe sumarse a realizar la pretemporada con el resto del plantel. Vamos a evaluar las posibilidades que se presenten pero depende de lo que decida el club. Hoy están las dos partes de acuerdo, el jugador y el club, que si llega una propuesta se evaluará. Pero no hay desesperación de ninguna de las partes. Si no hay ningún proyecto deportivo seguirá en Unión".





Franco Soldano cerró su mejor temporada desde que llegó a Unión. El atacante convirtió 11 goles en la Superliga 2017/2018, mientras que anotó uno en el primer partido de la Copa Argentina 2018, donde el Tatengue le ganó a Juventud Unida de Gualeguaychú por 2-0 en Paraná.