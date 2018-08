"No hay que prometer en exceso"

El técnico rojiblanco Leonardo Madelón charló con Unión en tu Dial por Sol 91.5 sobre el trabajo que viene realizando el equipo y además se refirió al mercado de pases. También tuvo tiempo para explayarse sobre el tema de Franco Soldano y habló sobre las incorporaciones.









Respecto a la conformación del plantel dijo "Se fueron mas de los que vinieron, aunque algunos no jugaban (Sánchez, Vitale, Fleita, Nuñez, Aquino) salvo Balbi en los últimos partidos y por supuesto Gamba. Pero nadie es ireemplazable, estamos tratando de fortalecer lo que hay abajo y vamos trayendo lo que necesitamos, pero nada ruidoso. Tratamos de armar competencia interna, que haya dos jugadores por posición. Tenes que tener un plantel más largo".









En cuanto a los jugadores que llegaron detalló: "Compagnucci le va a dar dinámica al equipo y va a pelear con Zabala. Matías García juega muy bien y algo nos va a dar, se dijo que viene porque es el hijo de un amigo (Fabián García). Pero si fuera mi hijo y juega bien lo traigo igual. El plantel esta muy competitivo es muy dificil de entrar por la competencia que existe y eso me enorgullece. Corvalán nos sirve porque tiene experiencia y mucho recorrido y además Bruno (Pittón) va a necesitar algunos partidos para ponerse bien. Troyanski es una apuesta, un pibe que le gustó venir a Unión y eso es importante".





Sobre los posibles refuerzos indicó: "Nosotros buscamos la alternativa de Cuadra, está muy cerca pero esta supeditado a lo que decida el Chacho Coudet. si llega alguien lo suelta.Y lo de Bordagaray nos vendría muy bien, es un buen nombre pero no hablé con él, ahora pasa por saber si quiere venir, más que saber si Defensa lo presta".









De la posible venta de Franco Soldano tiró: "Estamos supeditados a la ida de Franco y lo le dije que Unión está preparado para que te vayas, pero también debes estar preparado para quedarte en caso de que no prosperen las gestiones. Hablamos con la dirigencia para tener una fecha limite respecto a su venta. La última semana tuve una charla con Franco y es una persona comprometida y agradecida con el club. Por su cabeza ya pasaron 50 clubes tiene 23 años y no es difícil confundirse. Pero le dije que no se relaje ya que hay chicos que lo miran. Y además por la importancia que tiene su imagen en el club y lo entendió. Es un verdadero ejemplo para el club. Tiene que jugar, lo peor es cuando se cuida, cuando te cuidas te lesionás, yo tengo una mínima esperanza que se quede".







"Hay que respaldarse en el trabajo, en un perfil de equipo, la solidaridad entre el cuerpo técnico y los jugadores es fundamental. No hay que prometer en exceso porque cuesta armar un equipo. Va a ser un torneo complicado, pero está bueno, habrá que laburar mucho pero estamos con mucho optimismo. Trabajar y convencer es el secreto nuestro", aseguró el DT.