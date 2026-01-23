Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Nos faltó el último pase": Del Blanco analizó el debut de Unión

Mateo Del Blanco valoró el orden defensivo, reconoció imprecisiones lógicas de la primera fecha y aseguró que Unión está preparado para crecer.

23 de enero 2026 · 00:38hs
Unión inició el Torneo Apertura con un empate sin goles ante Platense en el 15 de Abril. Tras el partido, Mateo Del Blanco dejó un análisis sincero: destacó la solidez defensiva, admitió falencias en los metros finales y remarcó que, pese a una pretemporada corta, el equipo está bien preparado para competir.

Un debut con orden y detalles por corregir

El zaguero reconoció que el inicio tuvo complicaciones, aunque valoró la respuesta colectiva. “Fue una pretemporada corta, pero bastante intensa. Creo que vinimos muy bien preparados, hicimos una gran pretemporada en Uruguay”, señaló. Sobre el desarrollo, explicó: “Defensivamente estuvimos bien, pero nos faltó ese último pase final; si lo lográbamos, nos íbamos con los tres puntos”.

Del Blanco fue autocrítico con los primeros minutos: “En la primera jugada entramos dormidos y casi nos hacen el gol”, aunque aclaró que luego el equipo se acomodó. “Después estuvimos ordenados y neutralizamos el partido”, resumió, apuntando a una mejora progresiva con el correr de las fechas.

El defensor interpretó el nerviosismo del segundo tiempo como una muestra de ambición. “Es por querer ir a buscar los tres puntos, acá en casa con nuestra gente queremos ganar siempre”, afirmó, y recordó que esa actitud ya se vio en el torneo pasado.

LEER MÁS: "Estamos recién aflojando las piernas": Cristian Tarragona y un debut de ajuste para Unión

Mateo del Blanco hace foco en Unión

Consultado por los rumores de mercado, Del Blanco fue claro: “Preguntaron condiciones, pero no se dio. Mi cabeza está en Unión”. Y agregó: “Si llega una oferta buena para mí y para el club, se dará; mientras tanto, voy a dar lo mejor acá”.

En esa línea, destacó la continuidad del plantel: “Cuando un equipo mantiene la base después de una buena temporada, eso también suma”.

