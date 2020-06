Nuevas mejoras en el campo de juego del estadio de Unión

La cuarentena por la pandemia del coronavirus se fue flexibilizando en todo el país. Quizás donde más está costando es en Buenos Aires, donde está el foco y, como viene la mano, el escenario no es halagüeño pensando en la vuelta del fútbol. Más que nada, porque todavía no se pudo controlar la proliferación que, en gran medida, es producto de la falta de conciencia y responsabilidad de la gente. En Santa Fe por suerte se están haciendo bien las cosas y hace varias semanas no hay casos. Con esta tesitura, Unión aprovechó para encarar algunos temas importantes, entre ellos el acondicionamiento del campo de juego del estadio 15 de Abril.

• LEER MÁS: La tajante postura de Unión sobre Juan Manuel Azconzábal

Hace algunos días se fueron conociendo imágenes de cómo iba quedando el sembrado y el mantenimiento del césped, que precisa de un tratamiento especial durante el inverno. Sabiendo que no hay competencia, el club encaró este trabajo para estar listo cuando se determine la vuelta a los entrenamientos y la actividad oficial.

campo estadio 15 de Abril.jpg El campo de juego del estadio 15 de Abril va quedando a punto. Foto: @PabloLopezSF

Los progresos son constantes y en las últimas horas se conocieron más postales de cómo está quedando la cancha de Unión. Pero eso no es todo, ya que también se está con la puesta apunto del campo auxiliar Super Manuel Corral. Por el momento en el club no hay demasiado movimiento por la cuarentena, pero este trabajo sí pudo llevarse adelante, en algo que enorgullece a la gente.

• LEER MÁS: Unión habría avanzado en la continuidad de Nicolás Mazzola

Más que nada, porque son cosas que no suelen hacerse con tanta rigurosidad por los calendarios y, si bien es cierto que el deseo que esta pandemia pase cuanto antes, cayó justo para encarar este tema y los resultados están a la vista.