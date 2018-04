Nuevo traspié para la Reserva de Magnín

De esta manera, los rojiblancos sumaron su segunda derrota al hilo luego de caer el pasado lunes frente a Tigre 1-0, en el 15 de Abril.

El trámite fue parejo y cuando Unión tenía controlado a su rival, apareció el ex- Colón , Matías Ballini, y a los 26' del segundo tiempo, marcó la única conquista para el Decano.

Con los resultados del fin de semana, ahora la diferencia se achicó sobre sus perseguidos, haciendo la salvedad que el Tate aún tiene un partido pendiente sin fecha confirmada frente a River.

Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: Unión 46, San Lorenzo 45, Tigre y Boca 44, Talleres 43, Estudiantes 41.

SÍNTESIS

Atlético Tucumán 1: Pizzicanela; Valdez, Núñez, Montiel, Sánchez, Ballini, Miloc, Jiménez, Romero, Ruiz Rodríguez y Cuello.

Unión 0: Sosa; Gómez, Schvindt, Gerometta, Britos, Godoy Milessi, Ferreira, Vera, Rolón, Lebus y Duarte.





Gol: ST 26' Matías Ballini (U)

Cambios: ST 7' Kranevitteeñr x Jiménez (AT); 10' Reynoso x Vera (U); 22' Ireba y Reynoso x Ferreira y Rolón (U); 30' Trujillo x Romero (AT) y 41' Valenzuela x Sánchez (AT).