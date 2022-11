• LEER MÁS: Crece el optimismo en Unión para la renovación de Corvalán

Respecto al mediocampista, el presidente de Independiente Rivadavia, donde viene de ser clave, Carlos Castro, expuso semanas atrás: "Pablo Palacio tiene el 50% del pase acá y el otro 50% en Unión. Tiene que volver a Unión, pero podemos renovar para que se quede".

Pablo Palacio.jpg Pablo Palacio debe volver a Unión, pero Independiente Rivadavia gestiona para retenerlo. UNO Mendoza

Noticias que llegan desde Mendoza indican que las gestiones se agilizaron para intentar extender la estadía del jugador, por el que el Tate compró el 50% del pase en una cifra cercana a los 4.000.000 de pesos. Jugó 33 partidos en la Primera Nacional y marcó tres goles. Tiene 22 años y puede ocupar varios puestos del medio.

• LEER MÁS: "En el 2023 van a ver otro Junior Marabel en Unión"

Dependerá de lo que diga Gustavo Munúa, que quizás no lo tiene muy visto, pero eso no quiere decir que no cuente con información. Justamente, un nombre que podría darle soluciones por su versatilidad. El tema es que, desde que se lo sumó, nunca pudo jugar y por eso regresó a la Lepra mendocina.

• LEER MÁS: En Chile advierten del avance de Unión por Cristián Zavala

Es patrimonio de Unión, siendo una situación a resolverse, aunque todo pinta para que siga donde está. Habrá más noticias seguramente a medida que se aproxime la vuelta a los entrenamientos.