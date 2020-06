Palet: "Uno siente vergüenza de lo que tuvimos que hacer"

El sábado 19 de junio de 1993 fue un día especial para el fútbol de Santa Fe. Por un lado, Colón se jugaba en Chaco la posibilidad de ascender a Primera y en el 15 de Abril, Unión recibía a Banfield, competidor del Sabalero por ese lugar en la elite.

El Tate, que luchaba por ingresar al reducido, vivió una semana muy especial por la visita de la barrabrava, que fue a La Tatenguita a apretar al plantel para que no salga a ganar. En el camino quedaron Héctor Varisco, Jorge Llane y Dante Fernández.

Hernán Palet, arquero que atajó aquella tarde, charló desde Murcia, donde está radicado, este viernes por radio Sol 91.5 Santa Fe.

"Desde 1999 me vine a España. Por una situación personal tengo un hermano odontólogo que me dio una mano. Estoy mucho mejor que en Argentina, trabajando en un restorante", admitió.

Más adelante, reconoció que "Unión futbolísticamente fue lo mejor que me pasó, compañeros como Varisco con quien tuve una competencia sana. El único problema en aquellos años era el institucional, con la peor dirigencia de la historia, uno siente mucha vergüenza de lo que tuvimos que hacer. Estuvimos a punto de ganar el partido pero parece mentira que un grupo de hinchas actuará como lo hizo".

Ese clima espeso, aún con el paso de los años, aún todavía lo puede recordar con mucha claridad Palet. "Hubo varios compañeros amenazados en la semana, era un grupo de hinchas que en una parte del estadio quería lo peor para su rival. Pasa en todas partes del mundo. Lo que pasamos no se lo deseo a nadie, la vida es una sola por eso entiendo a los que no tenían ganas de jugar".

En otro tramo de la charla expresó que "nunca tuve miedo, estaba haciendo lo que me gustaba y el cuerpo me pedía. Soy una persona que me considero bastante valiente en hacer las cosas y cargar con las consecuencias. No teníamos buena relación con los dirigentes, muchas deudas y meses sin cobrar. El que venía de afuera la pasaba mal y los chicos de Santa Fe vivíamos engañados".

Palet también detalló que "en la cancha te dabas cuenta cuando metió un gol Colón, había un ambiente muy raro porque todo lo que pasó nada tiene que ver con el fútbol. Uno entrena y se dedica a lo deportivo, cuando hay temas políticos te dan ganas de dedicarte a otra cosa".

Añorando volver alguna vez a sus pagos, Palet no dudó en sentenciar que "con las redes sociales estoy en contacto con muchos muchachos de aquella época como Patita Mazzoni, Eduardo Magnín, Cristian Favre. Solamente cuando el trabajo me lo permite haré un viaje a Santa Fe para poder comer un asado con todos ellos".