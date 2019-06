Foto: Prensa Unión

Unión concluyó su tercer día de pretemporada y este sábado volverá a hacerlo para completar la semana inicial en el regreso a las prácticas.

El entrenador Leonardo Madelón sabe que deberá armar un equipo con varias caras nuevas que le puedan dar los resultados deportivos que cosechó en su tercera etapa como estratega de Unión.

Indudablemente el mercado de pases recién comienza a moverse, por el momento con más consultas y rumores que hechos concretos. Pero este mes será decisivo para conformar la estructura a futuro.

En su extensa conferencia de prensa mantenida este viernes abordó algunas cuestiones concretas de futbolistas que tienen contratos a punto de finalizar, más algunos que están en negociaciones con otros clubes y los que deben regresar a la Avenida López y Planes.

Te puede interesar "Unión está afianzado y no lo podemos dejar caer"

Damián Martínez: "Hablé con él y tiene un tema contractual, el interés es que se quede pero comienza a tallar Independiente y eso ya no nos corresponde a nosotros".

Emanuel Britez: "No tengo que aclarar nada, sabe lo que lo aprecio y el afecto que siento por él, posiblemente quiera seguir o buscar otros horizontes fuera de Unión, para volver siempre tendrá tiempo".

Diego Zabala: "Tuvo interés Rosario Central, tiene la idea de irse afuera, está preparado si se tiene que quedar para quedarse, depende todo de las negociaciones. Estamos en una época donde hay que motivar en el día a día. Es muy difícil porque hay demanda de jugadores, estando afuera me llamaron preguntándome por varios jugadores del plantel de clubes grandes. Me enorgullece, vamos a tener que superar este mes viendo los vaivenes del mercado".

Te puede interesar El volante que está en el radar de Unión

Franco Fragapane: "Es una posibilidad que se vaya, también hablé con él. Quiere estar, se lo ve contento pero hay otras ofertas y está en manos de la dirigencia. Hay que trabajar con perfil bajo, buscando un equipo que se identifique con la institución, que amen el escudo como le decimos siempre".

Darío Bottinelli: "Fue bueno hablar con él, no encaja en nuestra planificación, es un pibe fenomenal, lo conocimos este semestre y en el ADN que buscamos no encaja, no tiene que decir que se tiene que ir, por ahí lo lleva un grande, puede pasar, son decisiones deportivas".

Juan Cavallaro: "Hablé con él, está en contacto con pibes del club que jugaron juntos en inferiores, le dije que me gustaría tenerlo en la plantilla, lo empezará a manejar con su representante".