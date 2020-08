Patronato insiste por Ignacio Arce y Unión lo analiza

El mercado de pases de a poco va calentando motores con la vuelta de los entrenamientos y los equipos de Primera División van dando novedades a cada momento. Por ejemplo, en Patronato sorprendió la salida del arquero Matías Ibáñez. No porque el jugador haya roto un contrato, ni por sumarse a Racing, sino porque no esperaban tener que salir a buscarle reemplazante. Es así como aparece en escena el nombre de Ignacio Arce, que casi con seguridad no jugará en Unión.

Ahora Patronato empezó a analizar opciones. Primero que surgió fue Josué Ayala de Rosario Central, suplente de Jeremías Ledesma. Sin embargo, ante una posible salida del arquero titular (se habla de una transferencia el exterior), de todas maneras Ayala anunció que continuará en la institución, por lo que fue descartado.

Ignacio Arce.jpg Todavía no se sabe en Unión dónde jugará Ignacio Arce. ¿Será en Patronato? Gentileza La Gaceta de Tucumán

Entonces el otro apuntado en ese marco y que la dirigencia de Patronato admitió que se encuentra en carpeta es Ignacio Arce, que terminó su contrato en San Martín de Tucumán. De esta manera debía retornar a Unión, dueño de su pase, pero no será considera y por eso busca negociarlo o darle salida. Entonces nuevamente emergió la chance del Ciruja, pero con otros términos.

Mientras eso no se define, el Patrón lo tiene en carpeta. Mucho más después que el entrenador, Gustavo Álvarez, viera videos y lo notara sus condiciones. Hoy podría estar a la cabeza de las prioridades, pero también hay más apellidos por las dudas: Daniel Sappa, arquero de 25 años que actualmente pertenece a Estudiantes de La Plata. El guardametas de Villa Elisa (Buenos Aires) viene de jugar el último torneo para Arsenal, donde comenzó como suplente de Maximiliano Gagliardo y tuvo recién su primera oportunidad desde la fecha 14, en la victoria 1-0 de su equipo ante Gimnasia.