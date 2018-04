Pepe Castro liquidó a Nereo Fernández por su error ante Tigre

José Antonio Castro nació en Buenos Aires el 15 de octubre de 1955. Jugó en Unión entre 1988 y 1990, donde dejó una huella profunda de olvidar debido a que integró con éxito el equipo que logró el ascenso tras vencer a Colón en las finales de 1989 para ascender a Primera División.





A pesar de ser porteño, a Pepe lo marcó a fuego su paso por el Tatengue, a tal punto que se siente hincha del club y siempre es una referencia ineludible cada vez que el club atraviesa un determinado momento que trascienda lo normal desde lo deportivo y lo institucional.





Al igual que muchos otros, Castro utiliza las redes sociales para expresar sentimientos, para reflejar sensaciones y pensamientos acerca de la actualidad del fútbol argentino y muchas veces sus oraciones en la red social del parjarito tienen a Unión como destinatario.









Union formacion.jpg UNO / José Busiemi









Este domingo, a través de su cuenta @mejorwin publicó un mensaje de salutaciones para su querido Unión, que cumplió 111 años de vida: "Feliz Cumple a mi querido Unión...111 años .. orgulloso de haber sido una partecita de su historia..y permítanme decirles a todas las comisiones directivas q pasen x el club q la mejor manera de festejar cumpleaños es hacerlo crecer día a día. Felices 111 años TATE !!!".





Sin embargo, una vez que terminó el cotejo frente al Matador reflejó sus sensaciones y fue muy duro con Nereo Fernández, quien fue responsable directo del tercer tanto del conjunto de Cristian Ledesma, que dejó al Tatengue sin la chance de sumar de a tres en la recta final de la Superliga para afirmarse en zona de Sudamericana.





"Q no salga ningún extremista disfrazado de hincha a valorar trayectorias y no actualidades. En las primeras fechas del certamen con respeto hacia la persona y su trayectoria dije y sostengo:Nereo no dió seguridad en todo el año y hoy no fue la excepción..un arquero urgente", escribió Pepe.









