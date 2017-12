Pidió un deseo de Navidad y Nereo Fernández se lo cumplió

Al oriundo de La Brava le acercaron una carta que una fanática suya escribió donde hizo sus pedidos de Navidad. Se trata de una nena que se encuentra internada en el Hospital Iturraspe, en la Sala de Pediatría, donde pelea contra una dura enfermedad.





LEER MÁS ►► Mauro Pittón, en la órbita del Chacho Coudet





Su nombre es Azul Acuña, quien escribió las siguientes líneas: Querido papá Noel: Para esta navidad te quería pedir que por favor me concedas los siguientes regalos = deseos. 1-Que me cure el cáncer. 2-Que no me hagan más punciones. 3-Que me venga a visitar Nereo Fernández (arquero de Unión) y que me regale su camiseta gris autografiada (este deseo acompañado con un corazoncito). 4-Una funda para mi celular en (con la marca del teléfono) forma de animal. Muchas gracias". La misma estuvo firmada por ella, describiendo además el lugar donde actualmente se encuentra internada.









LEER MÁS ►► Se siguen sumando interesados en la joya de Unión





Y Nereo cumplió con el tercer deseo de Navidad de Azul. Y llegó por adelantado, ya que el arquero concurrió hasta el Hospital Iturraspe, con su camiseta gris autografiada en la mano, y se la regaló a su pequeña fanática. Todo quedó registrado en una foto que el mismo arquero se encargó de subir a su cuenta de Instagram , donde escribió "Cumpliendo con el pedido de Azul Acuña" y referenciadndo a la Fundación Mateo Esquvo. ¡Grande Nereo!





Carta Azul.jpg







Nereo.jpg







Embed Azul pidió un regalo a Papá Noel y nuestro jugador, Nereo Fernández, se lo llevó personalmente.

❤ ¡Gracias @nereo_37223 y Fundación Mateo Esquivo! pic.twitter.com/6uhFaNR7L2 — Club Atlético Unión (@clubaunion) 22 de diciembre de 2017



Los jugadores de fútbol son aveces muy criticados por no estar cerca de la gente o rehusarse a sacarse una foto o firmar un autógrafo. Sin embargo hay muchos que generalizar no está bien en ningún rubro, y así quedó demostrado con el gran gesto de Nereo Fernández , el arquero de Unión.