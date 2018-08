"Por Soldano seguimos de la misma manera"

En un rico diálogo donde abordó diversos temas inherentes a la actualidad de Unión, Emilio Lamas, vicepresidente segundo, también tuvo tiempo en el programa La Primera de Radio Sol 91.5 para referirse a la situación de Franco Soldano : "Tiene prometido por los representantes del club que lo vuelquen en un papel, más allá de la posibilidad de un pase a Europa. Si se queda tiene contrato hasta mayo de 2019. Tengo la sensación que el tema está igual, ellos tienen la meta de irse a Europa, desde cantidad de ofertas, siempre la postura fue esperar porque desecharon posibilidades que venían llegando".





Para más adelante, agregar: "Seguimos de la misma manera, con sondeos, pero en concreto con intención de comprarlo nada, lo manejó Rubiola al tema con Luis (Spahn). Después cada uno piensa si es el momento o no en el tiempo; todos los clubes si no venden son deficitarios, pensamos que lo íbamos a vender. El campeonato ya arrancó y nos pone en duda, todo el déficit del año pasado se hace cuesta arriba".





Otro de los temas que se tocó en la entrevista son los premios al plantel profesional, que originaron días pasados una reunión entre el mismo presidente y referentes del equipo. En este sentido, Lamas apuntó que "para la tesorería de Unión se pagan muy buenos premios, todos reclaman todos los días aumento salarial, quieren cobrar más y es histórico en el fútbol . El dirigente quiere equilibrar sus números para no tener presiones cuando la plata no la tiene. Siempre pagamos en tiempo y forma, la situación económica del país influye en los clubes, ningún jugador ni técnico se fue por deudas, lo pagamos siempre".













En la parte final no evitó hablar de la ausencia de dirigentes el pasado lunes en Tucumán cuando el Tate visitó a San Martín por la 2ª fecha de la Superliga. Al respecto aportó que "lamentablemente el fin de semana largo muchísimos tuvieron otros compromisos y no pudieron concurrir, es una falta importante, es la primera vez en 9 años que pasa esto. Está mal pero no nos pueden achacar porque debemos ser el club con más cantidad de viajes de dirigentes en condición de visitante".