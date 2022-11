¿Qué jugadores de Unión tienen chances de ser transferidos?

Pero ahora no se puede asegurar que el volante no sea transferido ante una oferta. Sabe la dirigencia que es el jugador más cotizado, no solo por su edad, sino por lo que demostró en el último Torneo. En consecuencia, seguramente llegarán ofertas por el polifuncional mediocampista.

El otro futbolista que en su momento también estuvo en la mira de Racing fue Franco Calderón. El marcador central tuvo un bajón en la parte final del Torneo, pero no obstante se trata de un jugador absolutamente consolidado y con mucho potencial como para mejorar su versión.

Por ello, el nombre de Calderón seguramente aparecerá en este mercado de pases con la chance de ser negociado. Y un escalón por debajo está Lucas Esquivel, quien también demostró buenas condiciones, aunque sin tanto recorrido como el marcador central y el volante. Pero el lateral es otro de los jugadores que en un futuro pueden ser negociados.

Si bien Spahn manifestó que Unión está ordenado económicamente, la realidad indica que ante una oferta importante que pueda llegar por Nardoni o Calderón, serán muchas las chances de ser aceptada. Por lo cual con el mercado de pases recién arrancando, el futuro de ambos futbolistas es una incógnita.