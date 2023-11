LEER MÁS: Día clave en Unión para determinar si jugará Enzo Roldán

El caso más emblemático de los que se les termina el contrato es Franco Calderón, quien luego de varios contactos con la dirigencia habría tomado la decisión de marcharse en calidad de libre y se informa que tendría todo arreglado, incluso con un precontrato firmado, para ser jugador de Universidad de Chile.

Franco calderón.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

También se le termina el contrato a Sebastián Moyano, uno de los jugadores que tendría la decisión de no continuar en Unión como consecuencia que considera que su ciclo está terminado, luego de varios años de permanencia en la institución, con un desgaste lógico por todas las vicisitudes deportivas.

MoyanoSebastián.jpg Sebastián Moyano llegó a las 100 presencias en el arco de Unión. Prensa Unión

Mientras que Claudio Corvalán firmó un contrato por dos años, con la chance de salida en este receso. Es otro de los jugadores que tendría la decisión de marcharse, más allá del sentido de pertenencia para con los colores, en desacuerdo con las decisiones deportivas que se tomaron en Unión en los últimos años.

LEER MÁS: ¿Habrá un cambio de manos en Unión para la final ante Tigre?

En tanto que también se le termina el vínculo a Oscar Piris, quien llegó con el rótulo de jugador de jerarquía y experiencia para darle un salto de calidad al plantel, pero como consecuencia de inconvenientes personales y de lesiones no pudo tener la continuidad esperada.

Oscar Piris (2).jpg Prensa Unión.

Por su parte, hay jugadores que no dieron la talla y se esperará para determinar dónde jugará Unión en 2024 para tomar una decisión sobre sus respectivos futuros. Los casos son los de Tiago Banega, quien es un hecho que no seguirá en el club, y Patricio Tanda, quien llegó desde las inferiores de Racing y no pudo tener la continuidad esperada.