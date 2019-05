En otro tramo de la extensa charla con UNO Santa Fe, el candidato a presidente se refirió al aspecto deportivo y la conformación del plantel con Leonardo Madelón incluido para ir por la gloria.

"El próximo presidente de Unión tendrá 130 millones de pesos de televisación que va a ir a una cuenta sueldo que va a ser intangible al presidente y a la comisión directiva y que será exclusivamente para pagarle los sueldos a los jugadores. El nuevo paradigma de Superliga pretende mayor transparencia y esos 130 millones de pesos van a ir para el cuerpo técnico y para el plantel profesional. Hoy el plantel de Unión es una de las más bajas en sueldo que son de 90 millones de pesos. Nosotros no podemos jactarnos de pagar los sueldos más bajos porque eso significa que las opciones de compra son muy bajas y siempre habrá jugadores que van a especular con quedarse con el pase en su poder porque siempre van a ganar más quedando libres y negociando ellos el pase. Por ejemplo Fragapane, Gamba y los últimos meses de Soldano que al presidente le agarró una desesperación enorme para venderlo. Prometió venderlo en 4 millones de dólares y lo terminó vendiendo en 857.000 dólares que el contrato no aparece ni en AFA ni en la AFIP declarado".

"Lo que está sucediendo en los últimos años es el concepto de incorporaciones y no de refuerzos. Traemos 10 jugadores que son incorporaciones, que no terminan siendo refuerzos porque alternan entre estar en el banco o jugar 10 minutos. O alguna vez alternar entre titular y suplente, eso se tiene que terminar, Madelón lo dijo en el año 2016 cuando pegó el portazo luego de una discusión con Spahn. Dijo aquí me prometieron un salto de calidad, jugadores clase A y trajeron la cuarta opción. Siempre la cuarta opción se negoció con representantes e incluso se negoció paquetes de jugadores. Entonces acá hay que decir "Madelón yo te quiero como director técnico , lo vas a tener a Claudio Gugnali como manager, que habla el mismo idioma que él, que es fútbol. Y lo vas a tener a Lito Bottaniz en la formación y captación de jugadores". Como coordinador de esos cuatro eslabones fundamentales para conformar un plantel superior y competitivo y que vaya por la gloria que es ganar un campeonato".

"Pretendo que estemos en la élite no solo del fútbol argentino, sino latinoamericano. Pero a Madelón debemos darle todas las herramientas, si te pide estos cuatro o cinco jugadores, le decimos de la lista de 10 jugadores que pediste clase A el presupuesto de Unión es para traer cuatro. Pero estos cuatro o cinco tienen que ser titulares y vendedores de butacas. Por eso no tenemos que ser compradores, sino contratar jugadores a tres años, darles seguridad para que la rompa y que tenga sentido de pertenencia. No importa que haya surgido del club, pero sí que tenga sentido de pertenencia y que esté contenido con tres años de contrato. Y Madelón va a poder conformar un plantel pensado a tres años y no especular cuando se le vence el contrato".

Volviendo al tema de la conformación del plantel profesional y del arreglo con Madelón manifestó: "El 1 de junio cuando seamos gobierno lo primero que hacemos es llamarlo a Madelón y decirle mañana nos tenemos que sentar con vos o con Bragarnik pero que sea inmediatamente. Queremos ponernos de acuerdo y te queremos a vos empoderado y con los refuerzos que vos querés para hacer un Unión grande. Porque quiero que mi viejo de 85 años pueda ver a Unión campeón, quiero una estrella, quiero elevar la vara de ese espíritu deportivo que vos pretendés para tu plantel. Nosotros queremos que esos 130 millones de la televisión lo vamos a subir a 200 millones de pesos para invertir en el plantel profesional, no podemos hipotecar el club . Madelón te queremos con nosotros porque sos la mística, el 89, pero te queremos en un conjunto donde te vamos a dar las herramientas para que puedas hacer lucir al plantel y siempre vamos a estar peleando por puestos importantes. Soy consciente que Madelón se va a sentar cuando ganemos, yo quiero ver si se va a sentar con Spahn".

Para luego agregar "Cuando una persona te dice que licencia a todo un plantel sin fecha de regreso y se toma esa atribución es porque la relación con el presidente está absolutamente cortada con el presidente. Te preguntaría ¿cuál es la última foto que viste de Madelón junto a Spahn o alguna conferencia de prensa?".