Rodrigo Villarreal candidato a presidente de Unión por la lista Triunfo Tatengue visitó UNO Santa Fe y allí en una extensa nota explicó los motivos que lo llevaron a presentarse a las elecciones en el club rojiblanco. Confrontó con Luis Sphan y Rubén Decoud, habló de sus proyectos deportivos e institucionales. Y obviamente de los desafíos deportivos.

"Quiero ser candidato a presidente porque veo una desidia muy grande dentro del club, desde el punto de vista dirigencial e institucional e inclusive en las disciplinas que se desarrollan dentro del club. Y también en la infraestructura que es uno de los ítems en los que estamos trabajando mucho. Cuando vos prometes una tribuna o una bandeja que significaría 1500 butacas e ingresos genuinos estás malvendiendo y descuidando el patrimonio. No cumplís lo que prometiste, sino que no redunda en beneficios económicos para el club. Cuando vos prometés palcos que ya te pagaron y no cumplís, también estás generando un shock de desconfianza absoluta en el socio", aseguró.

"Hoy solo hace falta pasar por la sede del club y darte cuenta que hay infraestructura de hace 30 años atrás.Que le pegan una pintadita o le hacen un revoque, pero es la misma infraestructura. Hoy los ascensores por ejemplo, la gente de la tercera edad no puede acceder a la bandeja alta o a la platea techada. Mi viejo tiene 85 años y nunca más pudo ir a la cancha por los obstáculos arquitectónicos que tiene la cancha. Las personas con discapacidad te hacen reclamos por ese motivo. Empezamos a analizar cuales son los problemas y cuales son las soluciones, si queremos ser una alternativa a la mala gestión de Spahn tenemos que proponer cuales son las soluciones".

Respecto al proyecto deportivo indicó: "En lo futbolístico hablamos de cuatro eslabones que son importantes, la captación profesional de jugadores infantiles y juveniles, la formación de esos jugadores, el seguimiento porque hay una edad en donde hay que contenerlos entre los 13 y 17 años. Aquellos que vienen de afuera y los que viven acá , es la edad de quiebre en donde el 90% fracasan. Porque vos podés tener una buena captación y formación, pero debés contenerlo desde el punto de vista multidisciplinario con un gabinete psicopedagógico y de contención de relaciones humanas. Es imposible pensar que a ese ser humano lo podés transformar en un profesional y le podes cambiar la cabeza. Y el cuarto eslabón es la teoría de la botella y el corcho de la botella, si vos tenés un director técnico que promueve jugadores o tenés un técnico que es el tapón de la botella. Y taponea a la camada de jugadores que están surgiendo y que son el capital del club".

"En un mundo que se divide entre compradores compulsivos y vendedores, Unión está en el centro neurálgico, la ciudad de Santa Fe está cerca de Córdoba, del centro norte provincial y al sur de la provincia, a Entre Ríos de todas las glorias que pasaron por el fútbol argentino. Por lo cual tenés que tener un grupo de captadores que vayan al territorio. Esto está relacionado con un proyecto muy ambicioso que tenemos para empoderar a las filiales, lo vamos a hacer firmando convenios con clubes de la liga refaelina , esperancina, verense que no pueden pagar las tarifas, pagar el canon o mantener la estructura. Hagamos convenios de reciprocidad y participemos en la captación y formación de esos clubes, convenios con clubes que se están por caer, es un semillero de captación y le das a las filiales la posibilidad de dejar de ser socios foráneos pagando 250 pesos, cobrarles 400 por mes y tener la posibilidad no solo de ir a votar, sino tener instalaciones propias para reunirse, comer un asado, hacer eventos, y controlar la captación de jugadores en esos clubes. Es estratégico, innovador y significa ganar territorio".

A la hora de hablar de las gestiones para generar recursos detalló: "Somos 34 gestores en la lista que conformamos, con empresarios muy importantes que tienen billetera, emprendedores importantes que pueden aportar, comerciantes, profesionales de lujo de la abogacía, ciencias económicas, de la ingeniería y la arquitectura. Pensamos en planificar un club grande y viable, porque no tenemos margen. Tenemos 12 meses para demostrar que la axioma de la billetera está equivocada, nosotros reemplazamos la billetera por gestión. Si nos quieren correr con el tema de la billetera, nosotros tenemos billetera porque conformamos un fondo anticíclico entre todos los componentes de esta agrupación y tenemos empresarios que aportan. No solamente que están dentro de la lista, sino afuera. Y ese fondo anticíclico debemos utilizarlo para cumplir las metas en tres, seis, nueve y 12 meses".

"Tenemos que cumplir con lo que prometió Spahn y no cumplió, que son terminar la bandeja con 1500 butacas , los 57 palcos corporativos para ocho personas cada uno donde se sientan orgullosos las personas que invirtieron en eso. Y vamos a darle la posibilidad a un socio pleno que tenemos apuntados ser parte de una membresía que es ser socio vitalicio a 20 años , en una Argentina que tiene una inflación fluctuante, le vamos a dar un promedio, ponele que en los proximos 20 años tenga una inflación sostenida del 30%. A nosotros los números nos dan que a 20 años la persona que paga 6000 pesos al año, que son los 500 que paga por mes, al otro año va a pagar 7800 pesos con ese 30% y asi sucesivamente. Esa proyección nos da un 1.000.000 de pesos".

"Vamos a ir a la casa de estos socios o invitarlos a una asamblea y decirles sean patriotas y sepan que le estamos dando un beneficio. Lo que ustedes van a pagar a 20 años 1.000.000 pesos, se lo vamos a ofrecer a 200.000 pesos porque nos da la posibilidad el estatuto y páguenlo en cinco o 10 cuotas pero necesitamos la plata ahora para oxigenar el club. Necesitamos captar 200 millones de pesos y eso es gestión es salir con un área profesional de marketing, con un área profesional de captación de socios. Detectar cuales son los socios adherentes que pagan 450 pesos y que por 50 se quedan fuera de todas las áreas disciplinarias y las áreas que tenemos pensado para el club y además no pueden votar. Entonces tan simple como eso nosotros podemos llegar a recaudar cerca 500 millones de pesos".