Rodrigo Gómez: "Feliz por haber entrado en la historia del club"

"Puede ser una alternativa. Lucas (Gamba) tiene un dolor en una de las costillas. Eso estuvimos entrenando. Ojalá que me toque estar y así aportar lo que sé". Así lo admitió el volante de Unión, Rodrigo Gómez, que pese a no existir una confirmación oficial, estaría definido que sea el reemplazante del mendocino, quien arrastra una molestia y por eso sería preservado para el duelo de este jueves en el Presbítero Bartolomé Grella, a las 17, ante Juventud Unida de Gualeguaychú en su presentación en la Copa Argentina.





En el ida y vuelta con los medios en conferencia de prensa, Droopy no pudo ocultar su felicidad por la obtención de la clasificación a la Copa Sudamericana 2019: "Con mucha felicidad por hacer historia en el club y con mucho compromiso también, porque la temporada no terminó y hay que ganar mañana (por este jueves). Ojalá que podamos pasar de ronda y así cerrar un gran semestre para Unión".





"El compromiso en la Copa Argentina está. Nos gusta jugarla, donde te enfrentás a otros rivales con los que comúnmente no lo hacés. Tener que salir a la cancha a los cuatro días no modifica nada", agregó.





En cuanto al balance que hizo de su regreso al fútbol argentino, expresó: "Yo estaba convencido desde el primer día de que iba a volver. Sabía que podía aportar un granito de arena para llegar a la Copa. Después se analizará si hice mucho o poco, pero contento con haber alcanzando este objetivo. Es un fútbol muy complicado y me costó la readaptación. Así que estoy tratando de mejorar día a día para estar siempre en la consideración del técnico. Sabía que sería complicado. Cuando me fui y estuve dos años en México entendí todo bien. Acá es todo más trabado y friccionado, donde los espacios son cortos y sabía con lo que me cortaría. Así que readaptándome".





Rodrigo Gómez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





"Uno siempre entrena para ser titular. No hay compañero al que le dé lo mismo, porque eso sería no tener compromiso con el club que hoy te da trabaja. El que decide luego es Leo (Madelón) y uno lo respeta, entonces apoya. Hoy disfruto de poder jugar el último partido del semestre y con el deseo de hacerlo bien", acotó en oriundo de barrio Las Flores.





Luego, resaltó la necesidad de no subestimar al rival de turno, más allá de ser de otra categoría: "Por eso el compromiso tiene que ser mayor. Enfrentamos a un rival que no vemos mucho y que tiene una idea de juego. No conocerlo puede ser un arma de doble filo y por eso hay que estar concentrados, porque hoy en día no se gana con el escudo".





En el final, esquivó referirse a una posible salida, ya que en su contrato existe una cláusula: "Le comuniqué a mi representante que no quería saber nada de noticias de esas hasta que no se terminara todo. Tengo la posibilidad de jugar y por eso voy con todo el compromiso. Tengo seis meses más de contrato".