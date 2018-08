Rodrigo Gómez: "Hay que tenerlo bien a este plantel que entró en la historia del club"

"Hacer valer la localía es importante, porque te da seguridad. Eso nos permite apostar todo. Fue un partido chivo, ante un rival que se reforzó mucho y que nos complicó. Si bien lo analizamos, no fue para nada fácil", reconoció Rodrigo Gómez, respecto de lo que dejó la victoria del sábado pasado ante Aldosivi 1-0, en el debut en la Superliga





LEER MÁS: Mucha fuerza y trabajos físicos en la continuidad laboral





En diálogo con la 96.7 La Radio del Fútbol en Santa Fe, Droopy se mostró muy motivado en este nuevo proceso que encara, después de una pretemporada muy exigente. Además, resaltó qué es lo que tiene hacer cuando le toca jugar: "Leo (Madelón) me pide que juegue y trate de darle fútbol al equipo, vértigo y cambio de ritmo. Después en la pelota parada, que le dé con seguridad, cosa que se terminó dando por suerte en el gol de Franco (Soldano)".





"Hoy el fútbol está tan parejo que se resuelven en mínimos detalles, como en este caso con la pelota parada. Lo tenemos entrenado, no es casualidad. Siempre nos quedamos en los entrenamientos perfeccionando los movimientos", agregó.





Rodrigo Gómez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Respecto a cómo a su readaptación luego de estar en México, recalcó: "Creo que en el fútbol cuando te toca entrar de recambio se hace complicado, porque los jugadores ya están en ritmo. Entonces tenés que tener chispa. Uno entrena todos los días para ser titular, pero todos estamos en lo mismo y por eso el que decide es Leo. Todos queremos ser titulares y por eso la respuesta se cae de maduro. Sé que estoy en deuda por los primeros meses. Ahora lo que quiero es tener más continuidad para encontrar mi juego. Se hizo complicada mi vuelta a Argentina y por eso estoy tratando a encontrar mi mejor forma. Lo hablé con Leo y estamos en ese camino. Sé que puedo dar más. Sabe que puede contar conmigo por las bandas o detrás del nueve. Por ahí por izquierda es donde más jugué, pero puedo adaptarme a lo que me pida".





LEER MÁS: Cómo jugaría Unión si vende a Franco Soldano





Tiene la cabeza puesta acá y eso es importante. Es nuestro goleador y carta de gol. Con su sacrificio marcó una tendencia en Unión. Nosotros desde ya le deseamos lo mejor". Al igual que el resto de sus compañeros, ponderó lo profesional que es Franco Soldano , quien es foco de atención por su posible partida al exterior: "Nosotros con Franco estamos agradecidos. Nos tenemos que sacar el sombrero con él. Es muy probable que sea transferido y, ver como entrena, es increíble. Siempre pensando en el equipo y eso es digno de un gran respeto, porque tranquilamente podría aguardar a ser vendido.. Nosotros desde ya le deseamos lo mejor".









Rodrigo Gómez siempre manifestó su amor por Unión, tras ser un hijo dilecto de barrio Las Flores, y los hinchas se lo hacen sentir: "Creo que la gente es la que más cariño me demostró. Me lo hacen saber en el día a día, cuando ando en la calle y me agradecen que haya venido a jugar en el club del que soy hincha. Eso me llena de satisfacción. Eso es impagable".





Rodrigo Gómez.jpg Prensa Unión





tratamos de inculcarle a los nuevos que sepan lo que significa el Clásico en la ciudad. Es un partido a parte. Así que eso es lo que queremos hacerles sentir. Pero hoy pensar en el Clásico es desviar el camino, porque nosotros solo tenemos que pensar por ahora en sumar y seguir subiendo en la tabla. Ya llegará el momento de hablar del Clásico". Luego, tuvo una reflexión muy coherente respecto al partido contra Colón del 2 de septiembre: "Como todos,. Es un partido a parte. Así que eso es lo que queremos hacerles sentir. Pero hoy pensar en el Clásico es desviar el camino, porque nosotros solo tenemos que pensar por ahora en sumar y seguir subiendo en la tabla. Ya llegará el momento de hablar del Clásico".









En el final, se sumó a la postura de algunos referentes sobre el malestar que hay con la dirigencia: "Son casos que, por más que sean ajenos al plantel, repercute en todos. Antes había una subcomisión de fútbol que estaba atenta a todo, solucionando los problemas que había, mucho más cuando llegaba gente nueva. Después, por motivos que desconocemos, esa subcomisión se alejó del club y hoy nos hace falta. Por suerte ya se pudo solucionar. Hay que tenerlo bien a este plantel que entró en la historia del club. Hay que valorar esas cosas. No hay que desaprovecharlo".