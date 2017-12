Rubiola: "Soldano no tiene desesperación por irse"

El futuro de Franco Soldano tiene en vilo a todo el mundo Unión, ya que luego de protagonizar una gran primera parte de la Superliga, donde se convirtió en uno de los goleadores, varios equipos del fútbol argentino y otros del exterior se mostraron interesados en contratarlo.





El sunchalense estuvo en Italia tramitando su pasaporte comunitario, y desde Inglaterra llegan noticias de que Aston Villa, equipo de la segunda división, vendría con todo para intentar comprar su pase. El Tatengue posee el 75% de su ficha y cuenta con el handicap que tiene un contrato firmado con el jugador hasta junio de 2019.





En los últimos días se mencionó que sería inminente una reunión entre Hernán Rubiola, quien representa al goleador, y el presidente Luis Spahn, donde se definiría el monto por el cual el club estaría dispuesto a desprenderse de Soldano.





Por este motivo, Rubiola habló con Radio La Red 96.7, donde aclaró el panorama con respecto a la postura del jugador y lo que se buscará para su futuro. En el inicio de la charla, contó: "Estuvimos con Franco en Italia haciendo los trámites para su ciudadanía, que hacía años se venía gestando. Necesitábamos ir a Italia para hacer la presentación y por su trabajo se nos hacía imposible ir en otro momento".





Luego, se refirió a lo que pretende el delantero tatengue, y contó: "Tiene la mente puesta en Unión, tiene contrato y quiere cumplirlo. Pero a veces no es fácil tapar la realidad, ya que en cada mercado de pases hay interés por Soldano por ser delantero, por potencialidad, condiciones y profesionalismo. No dejan de hacer consultas, pero este es un mercado de pases chico, ya que el más importante es en junio. Por eso en este mercado si hay movimiento casi siempre es por delanteros, porque algunos necesitan reforzarse para las copas o para evitar el descenso. Tuvimos sondeos, pero se solicitó que se haga la propuesta formal y se pongan en contacto con Unión, como debe ser, para luego ver si a nivel deportivo analizarlo, en función del lugar, idioma, liga, adaptación...".





En cuanto al procedimiento que se debe llevar a cabo a la hora de que llegue una propuesta, se explayó: "Para que haya una transferencia tienen que estar de acuerdo las tres partes, el que vende, el que compra y el jugador. Si hay una propuesta de un club de Inglaterra o de donde fuera, tiene que manifestarse ante la institución, solicitar la cotización del jugador y hacer una propuesta. Si es viable, hacerle la misma al jugador para que evalúe si es conveniente. Si las partes se ponen de acuerdo se formaliza la transferencia".









Más adelante, destacó: "Con Luis (Spahn) y la dirigencia estamos siempre en contacto, no hay impedimentos. Todo es charlable, analizable, hasta que el mercado de pases se cierre a fin de enero. Las puertas están abiertas, no hay obstáculo alguno para que no se analice alguna oferta si es que llega".





Sobre si tiene conocimiento si llegará una oferta por el sunchalense, contó: "Uno no está a la venta de Soldano, ni tratando de venderlo. Tampoco me manifestó su decisión de salir, ni Unión me manifestó que quiere venderlo. Hay equipos que llaman, y consultan, es lógico en cualquier mercado. Está en uno de los primeros puestos en la tabla de goleadores, por eso apetece en cualquier club del mundo, por eso llaman. En ese caso hay que trasladar el interés del club que sea y pedirles que se haga formal, si están todos de acuerdo se hará. Pero no hay desesperación de Franco por irse".





"Siempre se analiza el proyecto deportivo, ocurrió lo mismo cuando le tocó la chance de llegar a Unión. Todo tiene una maduración y él la está teniendo como profesional, pero no hay ninguna desesperación. No se va a ir ante la primera propuesta, su deseo está en Unión, en tratar de clasificar con el club a una copa internacional. Pero el mercado mueve al mundo del fútbol, por lo que si hay una propuesta deportiva y económica que convenza, y las partes estén de acuerdo, se hará la transferencia. Pero uno no está a la espera de rematar algo".