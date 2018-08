"Sabía que en algún momento iba a volver"

Este sábado, después de cumplimentar algunos trámites para desvincularse de Defensa y Justicia , el defensor Santiago Zurbriggen se dio una vuelta por el estadio 15 de Abril para presenciar el cotejo entre Unión y Aldosivi , en el inicio de la Superliga.





En su llegada a la cancha charló por radio Sol 91.5 y no dudó en afirmar: "Estoy muy contento, muy feliz, me agarró un cosquilleo en el cuerpo al llegar a la cancha, volver después de dos años a Unión me pone muy realmente contento".





El Valesano reconoció que "se dio todo muy rápido, sabía que iba a volver el algún momento, justo cerraba el libro de pases, me comuniqué con Leo (Madelón), le dije que le iba a dar para adelante, por suerte se resolvió todo bien".





Antes de encontrarse en el vestuario con sus nuevos compañeros, la mayoría conocidos, el futbolista afirmó que "habíamos hablado hace un año con Leo, no se si era el momento aquella vez, ahora me volvió a llamar y no me necesitó convencerme, se lo que juega el entrenador, conozco a los compañeros, era un combo perfecto y no lo dudé jamás en venir a Unión".





Para muchos fue una sorpresa. Tal vez se fue gestando sobre el cierre del libro de pases y al ser un hombre conocido, seguramente el hincha de Unión tiene el sabor de la satisfacción por ver nuevamente con la roja y blanca a un jugador con mucho recorrido en la institución.