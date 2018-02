Si bien no jugaba en el Toluca, el club mexicano no tenía intenciones de desprenderse del futbolista que por otra parte cobraba un contrato suculento. No obstante, para el Droopy el dinero no era un impedimento para venir a Unión y es por eso que habló con los directivos del Toluca para que lo dejen ir.





Más allá de no jugar los dos primeros partidos como titular, está claro que se meterá dentro de los 11 ya que Madelón lo considera el jugador distinto y que le da un salto de jerarquía al plantel. La lesión de Lucas Gamba le abrió la puerta para que pueda ser titular ante Arsenal y habrá que ver si lo hace como carrilero o como extremo por afuera.





Luego de la derrota ante Rosario Central y en la previa al partido con Arsenal, el Droopy charló con el programa partidario La Vida Color de Unión por La X 103.5 y allí se refirió a las sensaciones que le genera ponerse la camiseta rojiblanca y la manera en que disfruta vivir nuevamente en su ciudad.









A la hora de hablar su arribo al Tate explicó: "Muchas veces se corrió el rumor de que yo iba a ser jugador del club, sin hablar conmigo ni con mi representante. Pero yo siempre dije que el día que fuera verdad y que existieran gestiones concretas, iba a ir corriendo hacia Unión.".





Para luego agregar:"Santa Fe es mi lugar en el mundo. Mi familia, mis amigos, y el asado es lo que disfruto de la ciudad, y a mi pareja Érica le gusta también. Además próximamente vamos a poder vivir juntos acá. Toda mi familia es tatengue y mis hermanos me llevaron desde chiquito a la cancha por lo cual estoy cumpliendo un sueño".





Respecto a sus comienzos en el fútbol dijo: "Cuando quedé en las pruebas que hice en Buenos Aires era muy chico y sufría porque estaba solo, entonces me quería volver. Por suerte le dieron la posibilidad a mi mamá de conseguirle un trabajo en Buenos Aires y que pudiera vivir conmigo y así lo hizo hasta cuando cumplí los 18 años. Debuté en Argentinos Juniors bajo la conducción de Caruso Lombardi. No me puso en las prácticas para que ningún periodista sospeche de mi debut y ser una sorpresa".





Consultado sobre las cualidades de Leonardo Madelón expresó: "Leo Madelón es un ganador.convencido de sus ideas, de su cuerpo técnico y de su trabajo, y lo sabe trasladar. Tiene muy buena llegada al grupo y eso se nota. Santa Fe es su lugar en el mundo también. Madelón sabía que otros equipos estaban interesados por mí, pero que yo quería ir a Unión. Él me dijo que iba a ser uno más de los 25, y le dije que con humildad iba a ir y sumar mi granito de arena".









En otro tramo de la charla se refirió al momento de debutar con la camiseta rojiblanca y lo que le dijo en ese momento el técnico: "Soy muy agradecido porque siempre recibí el cariño de la gente y entrar a la cancha y ser aplaudido fue gratificante. Yo soy un hincha más. Me parecía importante no entrar a la cancha con ansiedad y presión. Y cuando me tocó lo único que me dijo Leo fue "Gracias por venir a Unión y elegir estar acá", nada más, ninguna indicación, y entré".





Por ultimo manifestó: "Le pido al hincha que nos acompañe, que tenga siempre ese sentido de pertenencia portando la camiseta de Unión. Que esté tranquilo que entrenamos para ser un equipo mejor y más competitivo".





































































La llegada de Rodrigo Gómez fue la gran apuesta que llevó adelante la dirigencia de Unión por expreso pedido de Leonardo Madelón que pretendía tener sí o sí al Droopy. Ya lo había querido en otras ocasiones pero las gestiones nunca llegaron a buen puerto. Pero en esta ocasión las cosas fueron distintas dado que el jugador hizo un esfuerzo muy grande para resignar dinero y cumplir el sueño de jugar en el Tate.