Se abre la puerta para la vuelta de Nelson Acevedo

Justamente la imposibilidad de contar con Damián Musto, hizo que Eduardo Coudet pidiera por Acevedo cuando el chaqueño estaba entrenando con Unión pero sin resolver su continuidad dado que la Academia es el dueño del pase.





Así las cosas el volante se sumó a la institución de Avellaneda y por estos días entrena en Orlando con el equipo conducido por el Chacho. Sin embargo no es prioridad para el técnico y es por eso que en las últimas horas el entrenador de Racing pidió por un viejo conocido que está emparentado con Unión y es justamente Mauricio Martínez.









El oriundo de Santo Tomé fue dirigido por Coudet en Rosario Central y es por eso que ahora al no poder contar con Musto lo quiere a Caramelo.Recordemos que Unión tiene el 50% de los derechos económicos y de esta manera una negociación que se abre es la posibilidad de que Martínez vaya a Racing adquiriendo el pase. Si Central no lo vende, debe abonarle a Unión en julio de este año 1.200.000 dólares. Aunque la situación financiera del Canalla dista de ser la mejor y por eso no es seguro que pueda pagar ese monto.





Para ello la Academia abonaría una parte con dinero y el resto con el pase de Acevedo. Así las cosas Unión conseguiría plata fresca y además se aseguraría la continuidad del Chaco que es fundamental para Madelón pero además ya sería patrimonio de la institución.









En consecuencia, las próximas horas serán claves para definir este tema, pero existe optimismo en que las gestiones lleguen a buen puerto, que Martínez juegue en la Academia y que para satisfacción de Madelón el chaqueño Acevedo vuelva a ponerse la camiseta rojinegra.

