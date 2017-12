"Se comunicó conmigo Botti, que es un amigo"

Gonzalo Bergessio tiene contrato vigente hasta junio de 2018 con Vélez , aunque con la debida antelación el nuevo entrenador del Fortín, Gabriel Heinze, le comunicó que no lo tendrá en cuenta.





Aún así, Lavandina comenzó a entrenar este miércoles con los de Liniers y dio su punto de vista en Fox Sports Radio: "Empezamos hoy, yo quería volver a entrenar, todo comienzo es entusiasmo, como todos saben me comunicaron que no me iban a tener en cuenta. Heinze personalmente me llamó a la Villa, charlamos, me dijo que iba a traer un par de delanteros, me lo dijo de frente y con tiempo, ahora voy a ver si me conviene o me sale alguna posibilidad me iré, también hablé con los dirigentes y les dije que si me tengo que quedar me voy a quedar a pelearla".





Con dos goles convertidos pero pocos cotejos disputados en el último semestre, Bergessio se atrevió a expresar: "A priori quisiera quedarme, tampoco me gustaría estar parado 6 meses, con la edad que tengo necesito jugar, tuve un problema en el gemelo que me limitó, quiero ponerme a punto en la pretemporada y estar a bien. En Vélez arranqué con una pretemporada muy buena, tuve un desgarro y Maxi Romero arrancó bien, se ganó la titularidad, me resentí y en las últimas fechas terminó el campeonato. Lamentablemente pude jugar solo 3 partidos".









En la parte final, cuando lo consultaron si Unión es una posibilidad concreta para buscar un nuevo destino, el delantero cordobés apuntó: "De Unión no hablé con Leo (Madelón), simplemente se comunicó conmigo Botti (NdR: Jonathan Bottinelli) que es amigo, charlamos un poco de la actualidad de cada uno y quedó ahí, pero por ahora no hay nada formal de Unión".