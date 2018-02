Se fracturó Gamba y se perdería el Clásico

La incursión por Rosario no solo dejó como saldo negativo la derrota frente a Rosario Central, sino que también dejó la lesión de Lucas Gamba. El departamento médico dio a conocer el grado de su lesión y se informa que hay "fractura".





Así lo indicó en un breve parte que hizo oficial el club en sus redes sociales: "#ParteMédico Lucas Gamba sufrió un traumatismo en región posterolateral izquierda de tórax que provocó la fractura del 7mo y 8vo arco costal constatado por tomografía. El jugador está siendo monitoreado por el Cuerpo Médico. Permanece en reposo y con analgesia por su dolor".









De esta manera el mendocino tendrá para varias semanas de recuperación por lo que se perdería el Clásico de la fecha 17 de la Superliga, que se disputará el próximo domingo 27 de febrero en el estadio 15 de Abril.





De esta manera, Leo Madelón deberá agudizar el ingenio para encontrarle un reemplazante, ya que siempre se hizo referencia a la escacés de recursos ofensivos que tenía en el plantel. Si bien para la segunda parte de la Superliga llegaron Rodrigo Gómez y José Ariel Núñez, lo concreto es que el equipo pierde a uno de sus jugadores más determinantes.





El jugador luego del partido frente a Rosario Central manifestó que "estoy un poco mejor y de a poco me va bajando el dolor. Producto de eso no podía respirar bien y por eso pedí el cambio. Esperemos que sea un golpe nomás, aunque cuando lleguemos a Santa Fe nos haremos estudios".





Y agregó: "Son cosas que pasan en el fútbol. No creo que haya tenido mala leche, me dolió bastante, pero mucho más me dolió salir".





