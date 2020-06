Sebastián Vidal, por ahora, no llegará a Agremiados

Con motivo del noveno aniversario del ascenso de Unión a Primera División, el 18 de junio de 2011, tras vencer a Ferro por 1-0, en el estadio 15 de Abril, con el gol del verense Jorge Velázquez, el exvolante central Sebastián Vidal habló en exclusiva con La Central Deportiva, programa que se emite por Cadena 3 Santa Fe (101.7), donde no solo recordó ese acontecimiento deportivo trascendental para la historia del club, sino que también se refirió a las chances de llegar a Agremiados en reemplazo de Sergio Marchi, como se especuló en los últimos días.

El Pollo Vidal fue uno de los baluartes del mediocampo tatengue en esa campaña junto a nombres como los de Pablo Pérez, Paulo Rosales y Jorge Velázquez. “Fue un torneo épico de un equipo que tenía mística”, dijo al recordar aquel inolvidable 2011, al que calificó como “el pico de rendimiento de su carrera”.

Pero además del fútbol, otras de las pasiones de Vidal es la militancia política. Afiliado a La Cámpora, su nombre ha sonado cada vez más fuerte en el último tiempo como el posible líder de una alternativa que pueda disputarle la conducción de Futbolistas Argentinos Agremiados a Sergio Marchi.

Sin embargo, por ahora el exvolante de Unión prefiere seguir honrando el actual cargo que desempeña como Secretario de Deportes de la municipalidad de Avellaneda (Buenos Aires). "Hace 7 meses asumí una responsabilidad y no tengo pensado abandonarla”, manifestó Vidal. A pesar de ello reconoció: “Recibo llamados de muchos futbolistas que me piden que me involucre, sobre todo de las categorías del ascenso y del fútbol femenino”.

image.png Sebastián Vidal recordó el ascenso de Unión en 2011 y descartó llegar a Agremiados.

Por último, el exjugador de Unión opinó sobre las quejas expresadas esta semana por el DT de River Marcelo Gallardo por el prolongado parate del fútbol en Argentina. “Se entiende la ansiedad, cada uno defiende sus intereses. Pero no están dadas las condiciones para que la actividad regrese ahora”, concluyó.