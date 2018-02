¿Será el jugador que Madelón tanto estaba buscando?

Unión tiene todo listo para visitar este sábado, a partir de las 17, con arbitraje de Facundo Tello, a Rosario Central, con la meta de volver a sumar de a tres para continuar peleando bien arriba en la Superliga. Lógicamente no será una tarea sencilla, pero está en condiciones de dar un nuevo golpe. No solo porque tiene jugadores en un alto nivel sino porque el grupo funciona de una manera tan aceitada que suple cualquier otro limitación. Es así como Leonardo Madelón trata de inculcarle a sus jugadores la idea de ser solidarios y efectivos.

Quizás no es un plantel de "nombres importantes", pero sÍ de valores que dan todo por la camiseta y que lucha en cada lugar de igual a igual. El equipo hoy se dice de memoria, pero muchos se preguntan quiénes son los reemplazantes en caso de que alguno no pueda jugar. De mitad de cancha en adelante está claro o por lo menos hay variantes, pero en ofensiva la cosa se complica.

Son chicos con mucha capacidad, pero Madelón no los ve con la maduración suficiente y por ello no están comúnmente entre los concentrados. En consecuencia, se apeló a otro tipo de movimientos con el fin de no resentir la estructura.