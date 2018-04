¿Será la oportunidad para Droopy?

Unión completó este jueves por la mañana un nuevo entrenamiento en el predio Casasol, con miras al duelo como visitante de este domingo, a las 15.30, frente a Atlético Tucumán. Para dicha ocasión, el plantel recién viajará el sábado porque lo hará en avión y, por consiguiente, el DT rojiblanco, Leonardo Madelón , se tomará un día más para definir la formación.





Esto se debe a que existen varias incógnitas por las lesiones de Lucas Gamba , Nelson Acevedo y Matías Castro. Al ser un grupo corto, cada baja se siente mucho y por eso se trata de ser cautos en las recuperaciones para poder contar con todos en esta recta final, en busca de alcanzar el objetivo de clasificar a una copa internacional. Otra vez estos jugadores entrenaron diferencial, aunque algunos ya presumen que Chaco llegaría, aunque entre algodones.





Diferente es la situación del mendocino, quien no está del todo bien de su contractura en el sóleo de la pierna derecho y por eso vuelve a ser duda. Si el arquero no llega, nuevamente Marcos Peano será el suplente. Por todo esto, hoy es complejo dar un equipo, pero por las dudas el conductor tatengue ya tiene en mente una posibilidad que incluso implementó en el segundo tiempo ante Tigre, pero con otro protagonista.





Rodrigo Gómez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





¿De qué se trata? El que podría sumarse a la consideración es Rodrigo Gómez, que no arrancó bien el torneo, pero que en los últimos partidos se lo vio muy mejorado. Entonces, si Gamba finalmente no puede ser tenido en cuenta, no sería raro que se ubique como volante por izquierda y que Franco Fragapane se adelante para hacer dupla ofensiva con Franco Soldano. Ante el Matador pasó, pero el que había ingresado es Walter Bracamonte.









Un detalle para tener en cuenta y que sin dudas el Francés piensa concretamente para ir en busca de tres puntos muy necesarios a una cancha como el José Fierro harto complicada. Una verdadera final para los jugadores y ser protagonista no dejará de ser una premisa. La cuestión es hacerlo con orden y la base actual.