Unión completó este martes por la mañana en el predio Casasol un nuevo entrenamiento con vistas al cotejo del próximo viernes en Santa Fe, desde las 21.10, ante Atlético Tucumán por la 12ª fecha de la Superliga. El plantel dejó atrás el sabor amargo del empate ante Banfield y se mentaliza en ir en busca de otros tres puntos que le permitan seguir prendido en la pelea por ingresar a zona de Copa Sudamericana.

Lo más importante pasará por ver quién será el reemplazante del lesionado Nicolás Mazzola. A priori, el que tendría todos los boletos es Franco Troyansky, aunque podría tener chances también Juan Ignacio Cavallaro en lo que significaría un cambio de esquema. Por eso será fundamental la práctica de este miércoles para tener una resolución al respecto.

Pero yendo por el mismo hilo conductor, el entrenador Leonardo Madelón deberá rearmar la lista de concentrados, más que nada en nombres de ofensiva. Si termina inclinándose por poner al bahiense para que haga dupla con Walter Bou, el único delantero que quedaría para tener en el banco es Maximiliano Cuadra, que hace varias fechas no viene siendo tenido en cuenta.

Maximiliano Cuadra 1.jpg Prensa Unión

Vale recordar que hace unas semanas el jugador habló en medios partidarios de Racing donde expresó que no entendía porque había perdido terreno: "No encuentro el motivo por el que me tocó salir del equipo". La última vez que tuvo chances fue en el clásico; de ahí en más el entrenador eligió otras alternativas.

Está más que claro que tiene que ver con factores deportivos y de nivel. Se rumoreó que después de una charla entre ambos la cosa cambió. Más que nada, el atacante habría sentado su postura de desempeñarse en los metros finales de la cancha sin tanto sacrificio en el retroceso. Sin embargo, nunca se tuvo la confirmación que haya sido así.

cuadra 1.jpg

Por si fuera poco, el juvenil Gastón González, que era el otro valor que podía ser alternativa recién se está recuperando de una lesión y elevaría las chances para Cuadra. Pero tampoco es seguro, porque si se tiene en cuenta la forma en la que se viene manejando Madelón, es muy probable que tampoco lo considere.

Hasta ahora, el paso del Maximiliano viene siendo efímero y, sabiendo que su opción de compra es muy alta, seguramente retornará a Racing después de diciembre. Hoy lo importante pasa por saber si volverá a tener minutos, ante la ausencia de uno de los atacantes titulares.

¿Será ante Atlético Tucumán? Habrá que ver...