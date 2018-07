Si no es en el exterior, su futuro puede ser Vélez

Sucede que el jugador y su representante son muy precisos respecto al destino del goleador y es que no quieren ir a cualquier equipo. Priorizan Europa y dentro de eso las ligas más importantes teniendo en cuenta que posee pasaporte comunitario.





No obstante, no se sencillo de conseguir una oferta y en eso viene trabajando su representante el abogado Hernán Rubiola. Los directivos rojiblancos aguardan expectantes algún ofrecimiento para hacerse de un dinero importante, pero en esto es clave la palabra del jugador y por eso no pueden avanzar demasiado.









En el fútbol argentino Vélez se mostró interesado en el goleador y realizó una oferta que sería de 2.500.000 dólares por el 50% del pase, pero Unión desea transferir el 80% que es de su propiedad. Por lo cual como mínimo pretendería 1.000.000 de dólares más limpios.





Lo cierto es que también surgió un interés de Racing, pero hasta aquí la única oferta fue la del Fortín, sucede que el jugador sigue pensando en emigrar al exterior y por eso agotará esa instancia antes de sentarse a analizar las propuestas del fútbol doméstico.





Por lo cual, en caso de no llegar nada concreto en estos días, la semana próxima comenzarán a escuchar las ofertas locales y en ese sentido el que pica en punta es Vélez. Habrá que ver si la dirigencia del Fortín afina el lápiz y sube la oferta. Dinero tiene por la venta de Santiago Cáseres al Villarreal.





Encima, con la ida de Mauro Zárate y la presión que metió Gabriel Heinze luego de la eliminación por la Copa Argentina, las urgencias son grandes por reforzar el plantel y por ello el goleador tatengue podría ser solución para Vélez.













Llegaron algunos ofrecimientos, pero no era lo que pretendía el jugador, por ello a más de dos meses de haber finalizado la competencia oficial y a tres semanas de arrancar la Superliga, la realidad indica que Franco Soldano sigue siendo jugador de Unión y aguarda por un ofrecimiento del exterior.