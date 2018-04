"Si Unión juega bien, estoy convencido de que nos llevamos el partido"

Unión está haciendo una de las mejores campañas de su historia y, si mantiene esta senda, está muy cerca de cristalizar el sueño de clasificar por primera vez a una copa internacional. Hoy está en zona de Sudamericana, pero está latente la chance de pelear por la Libertadores y por eso el grupo se mentaliza en seguir sumando.





Justo ahora le tocó entrar en un bache con dos duelos sin ganar, pero el plantel siente que hay revancha rápidamente este domingo cuando a las 11 reciba a Tigre. Justamente en la previa de dicho cotejo, el defensor Jonathan Bottinelli habló con el programa Unión en tu Dial, que se emite por Sol 91.5, del presente y de que no siente un sabor amargo por la última caída ante Argentinos Juniors.





"Me fui más caliente en el partido de San Juan. En el último jugamos bien el primer tiempo, donde no habíamos tenido grandes sobresaltos. Argentinos casi que no nos llegó con peligro y de golpe se encontraron con un 2-1. En el segundo tiempo lo intentamos y buscamos el empate con nuestras armas y hasta tuvimos varias chances de gol, pero no se dio. Por eso no me quedó un sabor amargo. Me da bronca nomás dejar puntos que nos hubiesen metido en zona de Libertadores", declaró el central.





Unión-San Juan.jpg Prensa Unión





Pero, asimismo, admitió justamente respecto al empate final ante el Santo 1-1, en el 15 de Abril: "No jugamos bien ese partido. Nos costó mucho hacer un gol y en dos minutos, cometimos un error que no puede volver a cometerse y por eso como que nos sentimos un poco culpables, más que nada porque lo teníamos cerrado y se nos escapó de las manos. Esa es la bronca mía".





En otro tramo de la charla, pateó el tablero con conceptos que son una caricia al alma para el hincha, además de tenerse plena confianza: "No me preocupa lo que hagan los demás sino tratar que nosotros consigamos resultados. Tuvimos la virtud de ganar los partidos en los que jugamos bien y nunca sumamos en los que jugamos mal. No hubo uno que haya sido de casualidad o sin merecerlo. No tuvimos esa suerte de hacer un gol jugando mal, no pasó. Sé que si Unión juega bien, el partido nos lo llevamos, eso lo tengo bastante claro".