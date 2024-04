Simón Rivero, el "refuerzo" que no sumó minutos en Unión

Simón Rivero llegó como parte de la venta de Kevin Zenón a Boca levantado muchas expectativas en Unión, sin embargo, estuvo casi siempre lesionado y no jugó

Unión finalizó esta parte del año con más bronca que buenas sensaciones, ya que no pudo completar los dos objetivos propuestos al comienzo: pasar a la fase final de la Copa de la Liga y avanzar en la Copa Argentina. Ni una cosa ni la otra. Si bien se potenció el plantel con incorporaciones, muchos no estuvieron a la altura y incluso, ni participaron, como Simón Rivero .

Muchos hinchas se quedaron con las ganas de verlo, pero no pudieron. Se la pasó casi siempre lesionado y, cuando estuvo a disposición, directamente el DT Cristian González no lo utilizó.

• LEER MÁS: En Unión nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

El misterioso Simón Rivero en Unión

El extremo llegó con auspiciosos antecedentes desde la reserva de Boca como parte de la vente de Kevin Zenón. Es más, se apostaba a que ocupara el lugar que dejaba vacante el correntino –titular y figura actual del xeneize–, pero no fue así.

Simón Rivero.jpg Simón Rivero no tuvo minutos oficiales en Unión. Prensa Unión

A Simón Rivero, de 21 años, le tomó mucho tiempo ponerse a tono, algo que le jugó luego claramente en contra. Desde ya, tampoco deslumbró en las prácticas, sino Kily al menos lo hubiera utilizado. Un zurdo que los hinchas todavía no pueden conocer. Estuvo en las últimas convocatorias, como dato a resaltar.

• LEER MÁS: El capitán de Unión cometió el error de jugar para la tribuna

Un acuerdo de préstamo por un año y sin cargo. Pasaron cuatro meses ya y no aportó. Habrá que ver si en lo que viene puede sí meterse en el radar, ya que por ahora no le alcanzó. Lo concreto es que terminó siendo incorporación y no un refuerzo, como se esperaba.