Soldano: "Ahora hay que dar un paso más"

El sunchalense, que podría haber jugado su último partido con la rojiblanco atendiendo a los rumores que circulan sobre el interés de un equipo inglés y otro español, hizo un balance de la temporada y comenzó diciendo en la zona de vestuarios del Presbítero Bartolomé Grella: "Todo es sumamente positivo, estamos contentos por este partido porque era incómodo. Veníamos de cumplir el gran objetivo de la temporada, y este partido no podía manchar todo lo que habíamos conseguido en el semestre. El encuentro anterior había tenido una carga muy grande desde lo físico y psicológico, y uno tiende a relajarse. Lo trabajamos en la semana y marcamos la diferencia".





E inmediatamente, agregó: "Fue el mejor semestre de mi carrera, convertí una buena cantidad de goles y jugué todos los partidos, es una buena manera de devolverle todo el apoyo que me dieron a mis compañeros y el cuerpo técnico".





Se le preguntó si el cotejo ante Juventud puede marcar su despedida del club y manifestó: "A todos los partidos los juego como si fuera el último. Si pensás en el futuro no vivís el presente por eso estoy muy tranquilo. Lo tomo con tranquilidad, con respeto, soy jugador de la institución. Solo pienso en descansar, el trajín de partidos me desgastó mucho, hay gente que trabaja para saber qué será de mi futuro".





En tanto que habló del interés que hay por varios jugadores del plantel y analizó: "Si se habla quiere decir que se hicieron bien las cosas, y no lo digo solo por mí. Esta campaña revalorizará a todos no solo a mí. Yo trato de mostrarme dentro de la cancha, lo que quieran saber pregúntenle a mi representante (risas). No creo que se hable solo de mí. Logramos un gran objetivo con un plantel corto, no es una excusa, es una realidad. Al hacer bien las cosas es lógico que te miren no solo de afuera sino los equipos grandes".





En cuanto a los valores que caracterizaron a la campaña, dijo: "Tuvimos mucha humildad y trabajo, mantuvimos los pies sobre la tierra. Lo dijo el entrenador que con poco se hizo mucho, lo que valoriza mucho lo que hicimos".





Mientras que también habló de su estadía en la institución y tiró: "Cuando Unión trajo a Soldano no lo conocía nadie. Me costó el cambio de categoría, por suerte pude responder con goles en el último campeonato".





En otra parte de la charla se le hizo referencia al gran trabajo que también hace en defensa y analizó: "De los errores se aprende, en un momento del campeonato sufrimos muchos goles de pelota parada, por lo cual lo trabajamos y nos dio réditos".





Más adelante volvió sobre el cotejo ante Juventud y admitió: "Hubiese sido una mancha perder este partido que nos hubiese molestado luego de un gran semestre. Fue una alegría para nosotros cerrar de esta forma una gran temporada. Esto marca un punto, somos el primer plantel en la historia del club que ingresa a una copa. Fue un semestre bueno para todos, los dirigentes también nos apoyaron. Ahora tenemos que dar un paso más".





En el final se refirió a la sociedad que conformó con Lucas Gamba y apuntó: "Hicimos una gran dupla, según dijeron una de las mejores del torneo. Todos decían en el inicio del campeonato que había que traer delanteros y a los dos nos fue bien. Eso es producto de mucho trabajo, humildad y cero egoísmo. No pudo estar ante Juventud, estoy contento por él y con todo el plantel".