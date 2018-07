Soldano: "Muchas personas opinaron de más"

Este viernes, en el día de atención a la prensa, el delantero Franco Soldano fue uno de los encargados de dialogar con los medios presentes, dejando expresado su fastidio antes ciertas cosas que se dicen en este proceso donde se tramita la transferencia.





En el inicio, reconoció que estará presente el domingo en Rosario, al expresar que "trabajamos para que juegue el domingo, era precaución lo de la rodilla, estoy a disposición de Leo para lo que necesite. Por ahí los unicos minutos que tuve de fútbol fue contra Rafaela, me va a servir para tomar el ritmo con el resto de mis compañeros".





Y sin vueltas se metió de lleno en las negociaciones que se llevan adelante, por el momento sin un destino final o tal vez una oferta concreta que beneficie a todas las partes. Por eso el goleador de Unión expresó: "Es un tema muy público donde muchas personas opinaron de más, se habla de números, de preferencias muchas veces, me sorprende, soy cauto, reservado, salen muchas cosas que no son ciertas, especulaciones que no son ciertas, soy jugador de Unión, me mantengo con respeto trabajando en el club , me debo al club y después hablar de ciertas cosas no me corresponde, yo tengo que trabajar dentro de la cancha, si lo hago bien vendrán cosas buenas, sino seguiré trabajando con el lindo grupo para conseguir objetivos".





La claridad conceptual de Soldano se trasluce en la tranquilidad al tiempo de agregar que "quiero ser respetuoso y cauto sobre el tema, el periodismo en general hace una bola muy grande, todo el respeto se pierde, hablan de cifras, nadie habló conmigo para preguntarme donde prefiero jugar, hay una falta de respeto que no corresponde, la gente de Unión consume eso, muchas veces queda mal el jugador, yo solo hablo con mi círculo íntimo, lo que se da si se hace será el beneficio de ambas partes".





LEER MÁS: Venta de entradas para viajar a Rosario









El fixture de la Superliga determinó el inicio en el 15 de Abril frente a Aldosivi , uno de los dos equipos ascendidos a la máxima categoría. En este sentido, el artillero recordó que "siempre es importante comenzar de local, sobre todo con lo que pasó en el torneo pasado, definimos contra un club grande, el apoyo de la gente será muy importante, es un fixture complicado, es muy parejo el fútbol argentino, es relativo decir donde te conviene jugar con cada equipo, hay que arrancar con el pie derecho y de la mejor manera ante nuestra gente".





Las preguntas nuevamente volvieron a girar sobre su posible salida del club, a lo que Soldano volvió a afirmar que "uno busca lo mejor para su futuro, al club le puede servir y a mi también, a mi no me serviría ir a Arabia, se ponen en la balanza todos los aspectos y que sea lo mejor para todas las partes. El club te puede vender a países poco conocidos pero le reditúa y a mí no me sirve, hay que buscar un equilibro, soy joven, tengo mucho por aprender, con mucha tranquilidad y esperando lo que sucede. No hablo de preferencias, me sorprendió lo que se dijo, si las tengo se las comunico a mi representante o a mi papá, me molesta que se digan cosas que no manifesté en público".





En la parte final, reconoció que "hubo sondeos de diferentes clubes de Arabia Saudita que ni siquieran llegaron al club, se comunicaron con mi representante. Hay ansiedad y expectativa por todo lo que se viene hablando pero si el domingo tengo la cabeza en otra cosa no me va a salir nada, nunca cambié la forma de trabajo y siempre traté de estar preparado para jugar el domingo".