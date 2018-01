Soldano: "Tienen que hablar los encargados de las negociaciones"

"Se nota que hay imprecisiones, pero son propias del momento de la pretemporada en la que estamos. La verdad es que vamos bien y trabajando con mucha intensidad. El grupo es el mismo de la última parte y por eso algunas cosas ya salen de memoria, así seguiremos metiéndole con todo". Con este entusiasmo hizo su primera reflexión el delantero de Unión, Franco Soldano , después de afrontar el primer amistoso de pretemporada ante San Martín de San Juan , que terminó empatado 0-0.





Actualmente, el plantel está en Mar del Plata haciendo lo más importante del trabajo que les servirá como base para la segunda parte de la Superliga, que los tiene peleando en los primeros puestos. En este sentido, el sunchalense ponderó la importancia de mantener la estructura: "Este es un equipo que juega de memoria. Tiene una misma idea y si a eso le sumás que la mayoría se quedó, crecemos. Puede que haya que cambiar alguna pieza, pero todos entendemos lo que pretende Leo (Madelón) y por eso insisto en decir que es positivo. Estamos fortaleciendo viejos conceptos y jugar este tipo de partidos nos ayuda a aflojar un pocas las piernas con la pelota".





Asimismo, agregó: "Hicimos una semana dura en Santa Fe, en la que apenas habremos hecho 20' de fútbol. Fueron más que nada trabajos con el profe, por eso ir tomando contacto con la pelota nos ayudará a ir soltándonos y, conforme vayamos jugando más, el sistema quedará aceitado".





También resaltó lo que puede darle al grupo la llegada de Rodrigo Gómez: "El tener un ADN y una base de jugadores que sabe a qué juega es importantísimo, entonces cada futbolista que venga nos dará un salto de calidad importante, como es el caso de Droopy. Lógicamente que Leo deberá acomodar algunas cosas, pero eso es normal".









Inevitablemente en el final con los medios santafesinos que están haciendo la cobertura, se refirió a su posible partida del Tate, algo que minimizó: "Uno siempre trata de mantenerse al margen. Por ahí me llaman de las radios y no es que no quiera hablar, pero lo que trato de hacer es quedar un poco al margen, porque a veces decir cosas terminan confundiendo, desviando el camino y esa no es la idea. Tienen que hablar los encargados de las negociaciones y los jugadores solo dedicarse a entrenar y dar todo en el campo. Esa siempre fue mi postura y estoy muy tranquilo acá".