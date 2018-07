"Son oficiales las gestiones con Boca por Bou"

Durante los recesos, los directivos se encuentran totalmente abocados en los temas deportivos, ya que es clave su desempeño para la temporada que se avecina. De las gestiones que realicen en dicho período dependerán los resultados que pueda cosechar el equipo.





En el diálogo que mantuvo con La Segunda de Sol (FM 91.5), el presidente Luis Spahn luego de justificar las contrataciones de los juveniles de Racing, se le hizo un ping pong, donde se lo consultó por las diferentes negociaciones que se encaran durante este momento del año.





En cuanto a si Unión puede hacer una inversión importante si no se vende a Franco Soldano, afirmó: "Nos complicaría mucho, creemos que es el más vendible. Hay un montón de instituciones, limitados en cinco países, con promesas de ofertas que no están llegando. El fútbol europeo está anestesiado como el argentino con el Mundial, y es como que empieza a abrirse en este momento. Rechazamos ofertas de países donde el jugador no quería ir, clubes de Olympiacos de Grecia, Estrella Roja de Belgrado, clubes de Arabia Saudita, Ucrania, Rusia y México. El representante comentó que hay un equipo de Francia que también lo pretende".













Se lo consultó sobre si Unión se podía esperanzar con retener a Lucas Gamba y afirmó: "Lo veo difícil, con la corrida del dólar quedamos 50% abajo de lo que puede conseguir, el representante está en Turquía trabajando. Si no consigue nada estamos en primera línea, es muy probable que consiga club y porque el club que lo quiere no tiene que comprar derechos federativos".





También se refirió a Nelson Acevedo y tiró: "Madelón está enamorado, vamos a seguir gestionando. Racing no pudo conseguir a (Damián) Musto, quieren trabajar la pretemporada con Acevedo y nosotros estamos a la espera de un juicio deportivo del técnico y del director deportivo de Racing, al fin de la pretemporada".





Nelson Acevedo.jpg







En cuanto al sueño de todos los tatengues de ver nuevamente a Enrique Triverio con la rojiblanca, dijo: "Está lejos porque tiene la chance de volver a México, allí estaría su destino; lo veo de una dificultad altísima. Su representante Uriel Pérez dijo que no volvería a jugar en Unión".





En otra parte del diálogo se refirió a la posibilidad que Unión avance por Walter Bou ( Boca ) y destacó:: "Son oficiales las gestiones con Boca, hay dos partes difíciles, el jugador y el técnico, la llegada de (Mauro) Zárate nos inclina la balanza a favor".





Walter Bou.jpg







Por su parte, sobre la alternativa de sumar a Franco Troyansky, informó: "Estamos muy cerquita, recibí una contestación del presidente de Olimpo que está en España. Cumplen distintas funciones con Bou, por lo tanto podrían venir los dos".









En el rubro delanteros también se lo consultó por Claudio Spinelli, y manifestó: "Es hijo de un amigo de hace 20 años, que es proveedor de nuestra empresa, nos pidió hace un año que lo traigamos, se decidió no traerlo e hizo muchos goles. Tigre apunta a venderlo y es una cifra superior al millón de dólares, lo que aleja un poco. Esto es así porque la cifra que obtengamos por Soldano servirá para cancelar las deudas con (Ángel) Malvicino y (Juan Leonardo) Vega. Hay otras deudas que tenemos que queremos cancelar con ese ingreso, por lo que no queda una cifra tan disponible,.además queremos garantizar aportes para los próximos 12 meses. Primero está Malvicino, después Vega y luego yo en la cola".









Por último se refirió a la oposición política en el club, y apuntó: "Siempre hay oposición en Unión, estamos proclives al primer traspié para recibir una pequeña ola de puteadas y enojos, hay que ver si pueden transformarse en una forma política. Hubo empresarios santafesinos que se quisieron agrupar y se vieron imposibilitados en juntar 35 dirigentes".