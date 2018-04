"Soñamos con hacer historia en el club"

De esta manera, el defensor no estuvo en los compromisos ante Temperley y Banfield, pero el parate por fecha FIFA le vino realmente bien, dado que se recuperó y en consecuencia es un hecho su participación como titular en el compromiso ante San Martín de San Juan.





Incluso la evolución fue más rápida de lo previsto, dado que en un primer momento se habló de 30 a 40 días para volver a jugar y si es de la partida ante los sanjuaninos serían exactamente 28 días los que pasaron de la lesión.





En una semana especial en la que se confirmaría su vuelta al equipo en la previa de un partido importante para seguir reafirmando el sueño de ingresar en una Copa, el lateral derecho habló con el programa Unión en tu dial por Sol 91.5.









"El equipo está muy bien, venimos trabajando hace tiempo juntos, no es casualidad el momento que estamos viviendo. Nos conocemos mucho, tenemos la meta firme y soñamos todos con hacer historia en el club y clasificar a una copa, algo que nunca se logró", afirmó Martínez.





Para luego explicar los argumentos que sostienen esta muy buena campaña "Estamos consolidados, no nos salimos del libreto y cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Es un grupo muy humilde y que trabaja día a día".





Respecto a su presente indicó: "Me sentí muy bien desde que llegué, trabajé tranquilo y la ciudad me recibió muy bien. Al principio me tocó pelear el lugar con Ema Britez y ahora que no estuve los que jugaron lo hicieron muy bien. Por eso uno nunca se puede relajar, hay que ratificar todos los fines de semana y prepararse ya sea para jugar o para acompañar al grupo".









En cuanto al momento en que le tocó lesionarse expresó: "Es muy duro no poder jugar ni estar, nadie espera una lesión, en ese momento me sentía bien después de lo que fue el Clásico. Pero uno siempre es optimista, trate de recuperarme lo mejor posible y tuve el apoyo del cuerpo técnico. La semana pasada empece a entrenar y por suerte ya estoy a disposición del grupo".





Por último y volviendo al objetivo que se trazaron manifestó: "Lo fundamental es seguir por el camino de la humildad y el trabajo. Uno sabe que grupo tiene y el trabajo de todos, en el vestuario tratamos de hablar, ya que estamos ilusionados. Pero también es cierto que faltan siete finales y hay que ser cautos, jugamos cada partido como una final y ojalá podamos darle una alegría a la gente que nos acompaña siempre".





















En el Clásico su participación fue determinante dado que envió el centro que terminó en el gol en contra de Guillermo Ortiz. Cuando el equipo no encontraba respuestas, Damián Martínez terminó siendo un extremo por afuera llevando peligro por el sector derecho. Sin embargo, a la fecha siguiente en el empate ante San Lorenzo sufrió la fractura de la primera falange en el segundo dedo del pie derecho.