Spahn, recaliente con el arbitraje: "El VAR es manejado por personas que no están a la altura"

"Lamentablemente uno tiene que darle siempre al árbitro las limitaciones de visión, pero no al VAR. Qué decir del VAR, lacras, mafiosos, corruptos, inmundicia, inservibles o peseteros. Son palabras de los hinchas que me llegan con todo lo que viene pasando. Se quiere clarificar al futbol para serlo más justo, pero termina siendo escandalosamente manejado por personas que no están a la altura, activando una violencia emocional en la gente, que después es la culpable cuando explota", agregó el máximo titular rojiblanco.

Pero no quedó ahí: "Dónde está la justicia, si todos éstos (por los árbitros) no reciben al menos seis fechas de descanso. El planchazo era de expulsión. Las herramientas que tiene el VAR para hacer un acto de justicia, es increíble. ¡Dos penales no nos dieron! Pero el de Burián y Giannetti es escandaloso. La gente está creída de que todo esto es parte de una runfla para salvar a Independiente, Huracán, Banfield y Vélez, que están en una situación comprometida. A mí me preocupa pensando a futuro, porque la gente está muy enojada con el arbitraje, sobre todo con el VAR".

Luis Spahn también arremetió: "Hay otro eje que viene del norte, donde mediante un árbitro se trata de beneficiar a dos equipos, que son Atlético Tucumán y Central Córdoba, por lo que me dicen los socios y la opinión pública. Hay una organización inmoral para favorecerlos. Entonces nosotros que somos dirigentes y tenemos que llevar pacificación, pero los hinchas nos trasladan llamaradas. Cuando todos los medios se dieron cuenta que nos robaron con Boca, no pararon los árbitros. Pero me preocupa mucho más el VAR. Yo repito los mensajes de los socios. Nosotros solo tenemos que manifestar nuestro inconformismo con los arbitrajes".

El armado del próximo plantel de Unión

En otro tramo de la entrevista, Luis Spahn admitió: "Teníamos un enfrentamiento entre el DT (Gustavo Munúa) y la secretaria técnica (Roberto Battión) que generó muchas lesiones. Entonces se hicieron contrataciones que no fueron para nada acertadas. Sabemos que tenemos que conseguir jugadores en un mercado escaso, donde se especula con salir afuera ante la pobreza de Argentina".

Asimismo, admitió que hicieron sondeos por Augusto Lotti, pero que salieron espantados por su cotización, pese al deseo del jugador de volver. "Tenía que decírselo al representante. Fue un ascenso de honorarios, pidiendo todo libre de impuestos, una módica comisión de 120.000 dólares, lo que totalizaba medio millón de dólares, más casa, auto y patineta. El dólar al blue, es decir, billete. Serían como 300.000.000 millones de pesos para un club que cobra 50.000.000 por mes de televisión".

Enfatizó sobre las Inhibiciones: "Se nos va la cabeza en eso y estamos trabajando para solucionarlo".