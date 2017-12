Spahn: "Estamos ante una oportunidad histórica"

Inmediatamente se le hizo mención a su asistencia al club , debido a que fue cuestionada por algunos socios en varias oportunidades y destacó: "Estaba sobrecargado de obligaciones de índole laboral y social, ahora estamos acomodándonos. Viene un momento de tranquilidad, de sosiego en la actividad. No hay un mediodía donde no haya participado en la vida de Unión, incluso esta mañana estuve hablando al exterior en dos oportunidades, a Inglaterra y Arabia Saudita, y le contesté no a menos de ocho o diez representantes que me preguntaron qué estamos buscando o algunos para informarme de los jugadores que tienen. Estar en el club significa una presencia física determinada, pero la presencia elemental se da en todos los momentos de la vida".





Posteriormente, se le preguntó por las situaciones de Lucas Gamba y Franco Soldano, donde de los jugadores que se mencionaron con chances de emigrar y afirmó: "La expectativa de mínima es que se queden hasta junio del año que viene, si no sale para Soldano un pase sigue teniendo contrato con Unión. En el caso de Gamba es un jugador que nos gusta, nos interesa y lo queremos a nivel profesional y humano, es valioso para la institución y para el grupo. Si no le surge una oportunidad que sea superadora estamos en condiciones de retenerlo".





Más adelante, sobre los atacantes titulares del equipo, agregó: "Vamos a escuchar las posiciones, si hay una oferta importante vamos a plantear la posibilidad que se queden hasta julio, como mínimo. Después evaluaremos ya que depende de un montón de condiciones, debido a que la oferta puede llegar dentro de 10 días donde podemos tener refuerzos en vista o no tener ninguno y eso afectará nuestra decisión. La oferta de 100 pesos es una cosa, la de 300 es otra y la de 500 es otra. Hay un nivel donde se estiman, donde se las consideran y donde pueden ser irrechazables".





Se informó que el presidente le consultó a los pares de CD sobre en cuánto consideraban que se podía vender a Soldano, a lo que aclaró: "Fue un debate interno, porque Unión es un sistema colegiado, y los que estamos en posiciones más altas también tenemos que tomar referencia del resto de la CD. Pero no hubo debate, ni votación. Era un pedido de información desde mi persona para los compañeros de comisión. Hay preguntas por distintos jugadores pero ofertas no".









El armado del nuevo plantel

En otro tramo de la entrevista se lo metió de lleno en cómo afrontará Unión el mercado de pases y de las charlas que mantuvo al respecto con Leonardo Madelón y Martín Zuccarelli. Sobre este tema, reflexionó: "Está complicado, con muchas limitaciones, no hay un mercado oferente, sino muy escaso. La demanda de refuerzos supera ampliamente a los jugadores disponibles. Ayer no fui al club pero estuve hablando con un presidente de un equipo de Primera charlando de este tema, buscando alternativas. En Unión pasan las mejores alternativas por los conjuntos de Primera que tengan algunos jugadores tapados que puedan venir. En el exterior tenemos limitación de cupo, se autorizaron cinco y nosotros tenemos cuatro, el tema es que no podés tener más de cuatro en planilla".





"Estamos con un presupuesto ligeramente desbordado, con los ojos puestos en la tesorería diaria. Dentro de esas circunstancias tenemos limitantes económicas, pero somos conscientes que estamos ante una oportunidad histórica, en medio torneo y en una posición tan expectante, si repetimos la performance y nos acompaña un poco la suerte, porque no nos regalaron ningún partido, ni los errores arbitrales, ni los furcios de los rivales, ni las circunstancias del fútbol misma, que a veces el equipo que merece perder a veces gana. Por eso creo que con un poco de suerte podemos repetir. Creo que el grupo está muy entero, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de pagar una pretemporada que se gasta alrededor de 1.000.000 de pesos. Vamos a trabajar para conseguir recursos, préstamos, tenemos la expectativa en el corto plazo de tener ingresos que puedan servir como soporte para tomar esos créditos y en base a eso tomar una serie de medidas que le sean satisfactorias a nuestro técnico", agregó sobre la posición que adoptará el club en el mercado.





En tanto, se refirió también a la expectativa de que ingrese dinero al club y afirmó: "Tenemos seguridad, aunque tampoco es real, que para el período de pases para junio y julio habrá interés por nuestros jugadores si seguimos con esta performance, por lo que conseguiremos recursos extraordinarios. Sino tenemos una meta más allá que es en septiembre cuando cobraremos la mitad del pase de Mauricio Martínez si no se vende antes. Por eso tenemos un salvavidas a la distancia, vamos a tener que nadar hacia ello y este nadar es un esfuerzo de seis, siete u ocho meses".





Sobre la situación de Damián Arce, quien no será tenido en cuenta por Madelón, apuntó: "Hay gestiones, hay un club interesado, es un jugador con gol que venía de hacer un muy buen semestre, acá no se le dieron las oportunidades de jugar, y no se pudo consolidar. Es joven y tiene la obligación de mostrar lo que hizo en el anterior semestre, para un volante tener cinco goles en un club que no es súpergoleador es importante. Son circunstancias, son 28 jugadores en el plantel, esto es muy dinámico y partido a partido. Si alguien tenía que hacer una apuesta por el rendimiento de los zagueros centrales ni los más optimistas se hubieran acercado al rendimiento que tuvieron. Y la verdad que tuvieron un desempeño sobresaliente, por eso nadie puede prever cuál puede ser el rendimiento de una persona en un contexto tan complicado como lo es el fútbol".





También hizo mención a Emanuel Britez y su permanencia en el club, y expresó: "Ni se queda, ni se va. Está en el plantel, si llega una oferta lo hablaremos con Leo y tomaremos una decisión. Esto es dinámico, mañana puede haber alguna oferta o puede no haber ninguna. Tiene sangre unionista, está comprometido con el club, tiene algunos vaivenes emocionales y reacciones que general amarillas y expulsiones, pero lo queremos tener dentro del plantel y siempre con la expectativa que puede evolucionar en estos temas".





Mientras que sobre la situación financiera del club, opinó: "Desde la CD hemos paliado situaciones gravosas y angustiantes desde lo económico, esta es complicada y con una solución en el corto plazo, por lo que no podemos considerar que sea apremiante. Estamos al día con los sueldos, pagando en forma normal, consiguiendo de parte de algunso directivos y juntamos 1.000.000 de pesos para pagar premios y devolverlo en febrero".





En el tramo final se lo consultó sobre si estaba contento por la cantidad de socios que tiene el club y respondió: "Está estabilizado, quiero agradecerle a los unionstas ya que tuvimos un semestre con poco fútbol, ahora tendremos un semestre mucho más interesante ya que tendremos ocho partidos, con el clásico incluido. Nos acompañaron cuando la suerte nos fue esquiva en cuanto al fixture. Les digo gracias como administrador ya que ellos son los dueños del club, pero son los que deciden estar o no estar, pero el acompañamiento fue muy bueno".









Por último, hizo mención a la oposición política en el club y advirtió: "No tuvimos ningún encontronazo, pero tengo que defender con pasión y firmeza lo que no es verdad, me moviliza el tema y la posición que toman y mi contestación. Se arma un debate dentro de un nivel de respeto. Pero necesitamos oposición, que las hay en las filiales y están permanentemente colaborando.









En diálogo con La Segunda de Deporte 9 por LT9 (AM 1150), el titular rojiblanco comenzó justamente haciendo un balance del año y manifestó: "Fue un año muy cambiante, en lo que respecta al fútbol profesional, que es lo que moviliza, tuvimos un primer semestre muy malo, con una muy baja cosecha de puntos, e inversamente tenemos un segundo semestre que supera las expectativas de todos, y con la posibilidad de haber tenido un par de puntos más en un par de partidos. Se pasó de la angustia y decepción a la alegría. En lo institucional hubo normalidad, en lo político hubo una movilización de algunos grupos, no sé si de cara a posicionarse en las elecciones de 2019, no sé con qué objetivo, pero bienvenida la política. Creo que los verdaderos unionistas deben mostrar desde su puesto cómo pueden colaborar".