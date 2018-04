Spahn: "Hay muchos difamadores, chantas, bagres y envidiosos que generan daño"

En la parte final se le hizo referencia al conflicto con Utedyc, ya que este miércoles tendrán un encuentro en la Secretaría de Trabajo y contó: "Sería de muy malintencionados trasladar un conflicto laboral a que no se abran las puertas del club para el partido con Talleres. Hay un disenso de cómo se liquidan los sueldos a los preparadores físicos, me reuní con ocho de ellos y me dijeron que no promovieron ningún reclamo, que lo está movilizando el sindicato. A ellos se le satisfizo en lo que fueron pidiendo, ahora hay un reclamo, con una falla técnica ya que lo que nos pidieron no lo distribuimos en los recibos de sueldos como correspondía. El personal de Unión y Utedyc son muy tatengues y no van a dirimir este conflicto castigando a todo el club".