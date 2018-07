Spahn: "Los tres chicos de Racing no son refuerzos"

Unión afronta un mercado de pases muy distinto a los anteriores, ya que esta vez el esfuerzo debe estar repartido en los tres desafíos deportivos que tendrán los dirigidos por Leonardo Carol Madelón. Es por eso que se debe nutrir con calidad y cantidad a un plantel que no sufrió muchas ausencias, aunque las partidas de Nelson Acevedo y Lucas Gamba dejaron un vacío muy difícil de llenar.





Hasta ahora llegaron Claudio Corvalán y tres juveniles de Racing, pero el DT espera refuerzos de jerarquía para aspirar a seguir haciendo historia en el club , como se realizó en la última temporada clasificando a la Copa Sudamericana , en lo que representará la primera participación internacional de la institución.





Embed #IncorporacionesTatengues ⚽️

Luego de realizarse la revisión médica y firmar su contrato, Rodrigo Schlegel se convirtió en la cuarta incorporación rojiblanca.

Bienvenido al Tatengue! ⚪️ pic.twitter.com/UY1D9LpRsr — Club Atlético Unión (@clubaunion) 4 de julio de 2018







El presidente Luis Spahn habló con La Segunda de Sol (FM 91.1) sobre la actualidad deportiva e institucional de Unión, donde no dejó tema sin tocar. En el inicio se refirió a la incorporación de los tres juveniles de la Academia y justificó: "En primer término tenemos que privilegiar la situación deportiva, cuando trajimos a (Lucas) Pratto nos pusieron 2.000.000 de opción, cuando trajimos a (Sebastián) Palacios nos pusieron una opción incomparable, tuvimos otras historias donde no nos daban opción. Estos chicos vienen a sumarse al plantel, hace dos años insistimos por Lautaro Martínez, seis meses después se convirtió en figura. Si me piden 50.000 dólares de préstamo tengo que optar por el mal menor".













Pero no se quedó ahí, y destacó: "Nosotros negociamos y tenemos esta circunstancia. Estos son jugadores que vienen a tener una oportunidad que no van a tener en Racing. Estos no son los refuerzos. Fuimos a pedirlos y ellos ponen las condiciones".

Mientras que sobre los juveniles del club, dijo: "Tenemos un análisis donde vimos a jugadores de Unión como (Nicolás) Andereggen que están necesitando un cambio de aire para madurar y para crecer en el fútbol argentino, que no están encontrando los resultados dentro del club, estamos haciendo una especie de enroque. Estos chicos vienen a hacer experiencia, en función de completar el plantel; estamos buscando los jugadores titulares".





Spahn.jpg UNO / José Busiemi







"En este momento y con Leo Madelón al comando de las decisiones en el plantel profesional tenemos en claro que nunca hubo circunstancias de que aquel jugador que esté creciendo no tenga oportunidades, necesitamos que algunos jugadores se sigan fogueando en la Reserva para armar un plantel. Es un rompecabezas muy complejo, nos permitimos en base a evaluaciones retener a (Joaquín) Papaleo y darle salida a (Matías) Castro, con cuestiones económicas y deportivas", agregó en otra parte de la charla.





También se le preguntó si esta negociación tiene que ver con la ambición de Unión de tener a Enrique Triverio y Nelson Acevedo, y explicó: "No esta condicionada una cosa con la otra, que estemos negociando no quiere decir que traer jugadores nos habilite a algo. Con Víctor Blanco (presidente de Racing) hay una honestidad muy frontal, no hay nada armado. Estos chicos creemos que le generarán un grado de competencia a los chicos del club y los ayudará a crecer. Creemos que pueden pelear alguna titularidad y puedan ayudar a una competencia interna, los tres juntos cuestan menos que un profesional titular".





Embed #IncorporacionesTatengues ⚽️

Tras superar la revisión médica, Augusto Lotti selló su vínculo por un año.

Bienvenido al Tatengue! ⚪️ pic.twitter.com/bleZTfrnxr — Club Atlético Unión (@clubaunion) 3 de julio de 2018









Mientras que en la parte final de la política deportiva del club, destacó: "No vamos a renunciar al objetivo de nutrirnos con una cantera propia; en el medio podemos nutrirnos de otros elementos, estaba enojado porque me pregunta cómo hace Argentinos Juniors para generar tantos chicos, me dieron una explicación, uno quisiera vender juveniles por millones de dolares, el mercado de captación es más grande, es un imán irresistible, tenemos un mercado de 400.000 habitantes, en el fútbol hay muchos condicionantes pero hay parte aleatorias".





Embed #IncorporacionesTatengues ⚽️

Luego de realizarse la revisión médica, Braian Álvarez firmó su vínculo con Unión por un año

Bienvenido al Tatengue! ⚪️ pic.twitter.com/jB00BBkCZr — Club Atlético Unión (@clubaunion) 3 de julio de 2018