En Unión no hay tiempo qué perder luego de las elecciones que se realizaron el pasado sábado y los dirigentes, con Luis Spahn a la cabeza, aceleran las gestiones para conformar el nuevo proceso futbolístico que tendrá a Leonardo Madelón como entrenador.

Hay varios temas por resolver, como la continuidad de aquellos jugadores que el entrenador considera imprescindibles, mientras que también se evalúan algunas alternativas en el mercado de pases para contratar jugadores y también para vender.

El presidente Spahn habló con Radio Eme (FM 96.3) sobre los primeros lineamientos para el nuevo proyecto futbolístico, y tocó todos los temas que hacen a la vida deportiva e institucional de Unión.

En el inicio se refirió al acto eleccionario del pasado sábado 1 de junio y dijo: "Teníamos casi la seguridad que teníamos la intención de votos mayor al 50%, los muchachos que manejan estos temas y ven las redes sociales, detectaron encuestas falsas. Trabajamos hasta el último día para hacer lo mejor para Unión y se dio la posibilidad de continuar".

"Todos los días hay novedades, hay llamadas, se reciben inquietudes, es muy dinámico el día a día. Haremos una reunión con los dirigentes más cercanos al fútbol profesional para desarrollar todas las novedades de las últimas semanas", destacó en otra parte de la charla.

Luego se refirió a la posible quita de promedios y manifestó: "Hablé con cinco presidentes de clubes de Primera, que participaron de una comida informal, no de una reunión, donde trataron el tema de los clubes que querían suprimir rápidamente los promedios y se le dio una publicidad mediática. Pero no es coherente ni ético hacer una eliminación inmediata, pero se va a tratar a futuro. Nuestra posición es clara, no se pueden promulgar normas o reglamentos que beneficien a alguien directamente".

Y continuó con la controversia de la Superliga, en cuanto a la quita de puntos para San Lorenzo y Huracán y la clasificación a las copas, y dijo: "Es una dificultad a solucionar. Es una asociación civil que es la Superliga dentro de otra asociación civil que es la AFA. Pero hay un grado de independencia para desarrollar sus normas y reglamentos. Este choque de poderes no es nuevo, deberían buscarse puntos intermedio, con más diálogo y menos confrontación".

En cuanto a la continuidad de los jugadores que pretende Leo Madelón, dijo: "Estamos trabajando, no somos de dar nombres, para eso está el departamento de prensa. Estamos orgullosos que los unionistas podamos tener un acto cívico sin ningún inconveniente y con un margen absoluto de transparencia y claridad, estuvimos abocados a las elecciones en las últimas semanas".

Y agregó: "Vamos a tomar todas las responsabilidades, hay gente joven y otra con experiencia. Hubo pequeñas diferencias internas en la otra Comisión que dificultaron un poco la energía de trabajo, pero ahora están alineadas todas las energías para que dé un resultante mayor".

Cuando se lo consultó sobre si llegó una oferta por Diego Zabala y reveló: "Llegó ayer una nota de Rosario Central manifestando su interés. Fue una oferta insuficiente, estamos trabajando en eso y no hay nada definido todavía. Hay muchos sondeos, consultas pero no es la inmediata concreción de un pase, sino las alternativas que manejan algunos clubes para cubrir una vacante".

Sobre si Martín Zuccarelli y Eduardo Magnín continuarán trabajando en el club, reveló: "Lo de Zuccarelli es una decisión tomada, vamos a charlar con él para extender el vínculo y creo que no habrá problemas. También con Magnín, pero lo estamos evaluando con el departamento de fútbol. Hay mucha gente interactuando con el fútbol profesional, pero siempre se necesitan colaboraciones de distintas índole".

También se refirió a la posibilidad de que Unión forme parte de un partido amistoso televisado, como ocurrió en el verano con Boca, y contó: "Estamos dispuestos para eso, el club generó un interés por su andar deportivo en los últimos años y se lo considera como un buen rival para brindar un buen espectáculo en pretemporada. Hay varias consultas pero nada definido".

Cuando se lo consultó si la duración del nuevo contrato con Leonardo Madelón sería por un año, contestó: "Los contratos de los técnicos no tienen duración, para el largo plazo se requiere el sustento, la buena predisposición de las partes y los resultados. Marcar un principio y un fin de vínculo es errático, queremos que llegue que tenga una buena performance, y si tiene un traspié el unionista lo va a respaldar como ocurrió en estos últimos años".

En el final de la charla se le pidió un mensaje para el hincha de Unión, y manifestó: "Trabajaremos con la mayor de las responsabilidades y esfuerzos por todo lo que soñamos para nuestro club, desde lo educativo, social, cultural, y por supuesto con el fútbol profesional que nos da las mayores alegrías y trascendencia en la sociedad".