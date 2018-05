Spahn: "Tapia me quiso pegar hace algunos años"

En el contexto del lanzamiento de la tercera edición de la Copa Santa Fe, el presidente de Unión, Luis Spahn, fue abordado por los medios presentes y se refirió a la expectativa que tiene para afrontar el cotejo del próximo fin de semana ante Boca Juniors.





El encuentro ante el equipo de la Ribera por la 26ª fecha de la Superliga se desarrollará el próximo domingo 6, a las 17.45, con el arbitraje de Germán Delfino. Se puede llegar a resolver qué elenco se consagrará campeón, ya que Boca tiene un partido menos, es el líder y está tres puntos por encima de Godoy Cruz.





El conjunto xeneize viene de igualar 1-1 con Junior, en Barranquilla, por la Copa Libertadores, pero el presidente de la entidad rojiblanca, expresó que "el problema es de ellos, está mal Boca. No le va a ser fácil, yo tengo mucha fe en nuestro plantel y nuestro cuerpo técnico. Vamos a ir a dar pelea a Buenos Aires. Y sino mal recuerdo, aunque no soy muy ágil con las estadísticas, pero de los últimos tres partidos ganamos dos en cancha de ellos. Uno fue cuando falleció Barisone, con Sava que fue 3-1, y después perdimos 2-1" (NdR: las últimas dos visitas fueron derrotas por 2-1).









4518 f02 sphan.jpg







Sobre el jugar en la Bombonera, opinó que "no es un escenario esquivo, creo que es propicio, podemos dar la sorpresa nuevamente, no vemos por qué no podemos repetirlo otra vez. Así que iremos con toda la fe en el plantel y en nuestro cuerpo técnico".









En relación al presente del equipo, consignó que "tuvimos que afrontar casi tres finales, sacamos bien la de Talleres, aunque al margen del resultado hay una gran satisfacción en los socios por el desarrollo del partido, la actitud y el dominio que se tuvo. Se administró a criterio, no se logró tal vez concretar en el primer tiempo el resultado, pero se trabajó y hubo una buena demostración de fútbol".









"Se nos ha hecho un problema, hemos perdido muchos puntos contra los equipos más accesibles, como el caso de Chacarita, Arsenal , Tigre y San Juan, y nos ha ido muy bien ante los equipos grandes. Creo que es donde los jugadores dan todo y cuesta con el rival que no es del calibre de los mejores", dijo sobre algunas particularidades del equipo rojiblanco en la actual competencia oficial de AFA













4518 f03 spahn.jpg











Sobre la Copa Santa Fe, Spahn destacó que "hay una idea que el torneo, con los finalistas, en algún momento se amplíe en una especia de campeonato del Centro de la República, con Entre Ríos y Córdoba, que son una gran cuna de fútbol. O llevar al campeón de la Copa Santa Fe con el ganador del torneo uruguayo. Hay muchas posibilidades para ir consolidando esto y desarrollar el fútbol del interior de la provincia".









En tanto dejó en claro que hay cierto malestar por la elección de las fechas para jugar la Copa Argentina , y fue terminante al sostener que "para la Copa Argentina creo que hay posibilidades el 17, la cual ha sido errática en el escenario y la fecha, pero así que vamos a ver qué es lo que pasa. No es la mejor fecha, pero los compromisos hay que cumplirlos, aunque no estemos de acuerdo con algunas determinaciones".





Mientras que en la parte final contó un incidente que tuvo con Claudio Tapia hace un par de años y tiró: "Con Tapia hace algunos años tuvimos muchas discusiones en reuniones de Comité Ejecutivo, donde incluso quiso pegarme. Él estaba apoyado en una mesa y gesticulaba como queriendo venirse encima. Cada uno defendía sus ideas. Tapia la de la matriz de fútbol de AFA, de los clubes fundadores, mientras que yo, la parte del federalismo y los clubes del interior".