Spahn: "Tengo la plena confianza que Unión clasificará a la Sudamericana"

Es por eso que al Tate se le vienen tres finales donde no tiene margen de error para lograr el objetivo histórico de clasificarse a un certamen internacional. El que salió a brindarle todo su apoyo y mostrar públicamente su confianza en el plantel fue el presidente Luis Spahn, quien habló con La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" (103.5), perteneciente a LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, no solamente de lo deportivo, sino que también se refirió a la situación institucional y económica de la institución.





En el arranque de la charla justamente se refirió a la actualidad deportiva del equipo y consideró: "Si no fuera por una diferencia de gol estaríamos adentro, estamos en una posición expectante. Después de varias fechas estamos fuera de la clasificación, pero esto es fútbol. El equipo hizo muy buenos partidos contra los grandes, se avecinan partidos difíciles, por determinadas circunstancias no pudimos ganar los partidos más accesibles, cualquiera hubiera firmado un empates con Racing o Banfield de visitante. La actuación ante San Lorenzo fue muy buena. Esto es un proceso largo, con un equipo corto".





LEER MÁS ►► Unión vuelve a las fuentes para intentar seguir en carrera









"Van a sacar las fuerzas para darnos la alegría y se van a motivar ante Talleres, que tuvo un año muy trascendente. Luego nos tocará de local con Independiente (en el medio está el partido ante Boca en La Bombonera), los muchachos se la van a jugar y nos van a dar esta alegría. Tenemos que tener fe, ya que en nuestra cancha estamos invictos y hemos hecho muy buenos partidos a medida que los rivales fueron más importantes", agregó.





Pero no se quedó ahí y siguió: "Estoy totalmente confiado que vamos a lograr el objetivo, se está trabajando para que el plantel tenga todo el apoyo, para que estén las mejores condiciones, como fue el viaje a Tucumán. Creo que saben que hay una situación de mucha expectativa y van a salir a satisfacernos. Palpitan el sentimiento del pueblo tatengue, van a poner las fuerzas necesarias para lograr esos dos triunfos que nos dejarán cómodamente clasificados".





LEER MÁS ►► Andereggen está en la mira de tres clubes de Europa





Después de mucho tiempo Unión terminó una fecha fuera de la zona de copas. Cerró la primera parte de la Superliga en el tercer lugar, en puestos de Libertadores, ubicación que pudo ratificar en el primer partido de 2018 con el resonante triunfo ante Racing en el 15 de Abril. Pero luego de un bajón futbolístico, que solo encontró un oasis con las victorias ante Temperley y Banfield , tras el último empate en Tucumán cayó a la 12ª colocación.

En otra parte del diálogo se le hizo referencia al reproche que un grupo de hinchas le hizo tras los malos resultados del equipo, que tomó estado público y afirmó: "Entre 70 y 80 hinchas me escribieron preocupados, otros descargando su ira con insultos. Pero tenemos que apoyar y darle el respaldo al equipo. Se tejen muchas especulaciones estúpidas, hicieron circular con maldad que no queremos clasificar, pero está fuera de lugar. Clasificar a una copa tiene un montón de ventajas, no tiene desventajas. Se dice que no queremos clasificar para no pagar la luz, pero a la inversión la tenemos que hacer para jugar la Superliga. No hay ninguna expectativa desfavorable, prestigia a los jugadores, al club. Me dará un galardón a mí y a esta CD. Tenemos el objetivo cerca y tengo la convicción que lo vamos a lograr; esto no se hablaba hace unos años atrás. Nunca tuvimos la chance tan viable, tengo la plena confianza que lo vamos a lograr".





En el mismo sentido y con el objetivo de enviarle un mensaje esperanzador al hincha, destacó: "Este plantel tuvo altibajos y cuando los compromisos se pusieron candentes sacó a relucir la hombría y entrega en partidos donde había complicaciones o eran rivales de fuste. No estamos donde estamos de casualidad, tenemos los suficientes cojones para pelear este partido y ganarlo, tengo mucha fe que lo van a lograr nuestros jugadores. El lunes hay que alentar a los jugadores los 93 minutos que dura el partido para que todos nos vayamos con una alegría".