"Esperábamos un poquito más de diferencia. El sueño era 70%. Los otros candidatos llevaron opciones y generaron también expectativa. El juicio estuvo en los socios, a los que le agradecemos por participar", reconoció tras finalizadas las elecciones el reelecto presidente de Unión, Luis Spahn.

Te puede interesar Luis Spahn sacó una amplia ventaja y seguirá siendo el presidente de Unión

Los números hablan por sí solos de la supremacía que tuvo sobre los otros dos candidatos: Rodrigo Villarreal y Rubén Decoud. Después de 12 años volvió a votarse en el club y al parecer, la gente entendió que lo mejor era que el oficialismo siga al frente por los próximos tres años.

Te puede interesar Así votaron los candidatos en las elecciones en Unión

"Siempre esperamos más. Tal vez en algún nivel se generó algo de apatía y muchos pensaron otras cosas. Lo importante es que hicimos crecer bastante al club. El objetivo siempre fue generar socios plenos, porque es la forma de hacer grande al club, con una vida democrática importante", le confió a UNO Santa Fe cuando la tendencia favorable no cambiaría.

Más delante, dijo: "De parte nuestra en todo momento tuvimos la convicción y la seguridad de que si Madelón no se tomaba descanso, éramos la primera opción de continuidad. Trascendieron versiones sobre una ruptura que nunca existió. Por suerte eso nunca fue tal".

Respecto a cuáles son los pasos a seguir, no dudó: "Se trabajará como hace 10 años, en silencio y paso a paso. No hay fórmulas mágicas. No somos diferentes al resto de los clubes. La evolución no es tan fácil por las carencias económicas que hay. Así que debemos ir paso a paso y sin ser tan rutilantes, porque se crean desmesuradas expectativas y no queremos estrellar al club. Lo vimos en algunas instituciones y la idea es no tropezar".

También dejó en claro que está abierto al diálogo con el resto de las agrupaciones: "Cada uno hace política como quiere. Nosotros tenemos nuestro estilo y la descalificación y las mentiras no son buenas. Que haya alternativas nos dará crecimiento y aporte de ideas, porque se le abrirá la puerta a todos. Había cosas interesantes en las otras listas y queremos sumarlas".

En el final, contó cuáles son los objetivos: "Seguir consolidados y fortalecernos. Por qué no jugar una Copa Libertadores".