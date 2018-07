Temperley buscaría llevarse a un delantero de Unión

Unión arrancó la semana después de lo que fue el empate 2-2 del sábado pasado ante Newell's en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Santa Fe y ya mentalizándose en la vuelta, que se llevará a cabo el domingo, en el Coloso Marcelo Bielsa. Si bien es cierto que la idea es preparar la mejor formación para seguir en carrera, el tema de los refuerzos sigue acaparando toda la atención.





Pero más por lo bajo se habla de los jugadores que podría abandonar la institución. Uno de los rumores más fuertes es el supuesto interés que Vélez tendría en Mauro Pittón, uno de los titulares indiscutidos para el entrenador, Leonardo Madelón. Está más que claro que el Tate también necesita vender para incrementar la tesorería y tapar algunos baches económicos, pero habrá que ver si en este sentido se apuesta más por lo deportivo.





Sin embargo, no es el único trascendido en este sentido, ya que en Buenos Aires se instaló la posibilidad de que Temperley haga un intento para contratar al delantero Nicolás Andereggen. Si bien es cierto que hoy está varios escalones detrás en la consideración, el DT no quiere saber nada con que le saquen jugadores en ese lugar del campo, ya que no hay demasiados nombres. Tanto es así como viene insistiendo en sumar gente en ataque.





Vale recordar que el Gasolero sumó a préstamo al arquero uruguayo Matías Castro y además pretende armarse para luchar para volver a Primera División. Hay buena relación entre los clubes y por eso podrían darse algunos contactos en las próximas horas. Igualmente, en Santa Fe no hay nada por el momento, ya que esto surgió en Capital Federal, como tantas otras versiones que después quedaron en el camino.





Andereggen, de 18 años, formó parte de varias convocatorias a la Selección Argentina Sub 20, algo que le da un importante crédito del potencial que tiene por desarrollar. Hasta el momento jugó 17 partidos en Unión y no marcó goles. Hoy el centrodelantero titular es Franco Soldano y atrás viene Matías Gallegos y Augusto Lotti, por lo tanto trabaja para sumar más porotos en la atención del DT. Está claro que la tiene difícil y por eso lo de Temperley no sonaría mal. ¿Qué pasará?