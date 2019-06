Foto: gentileza La Unión

Con la determinación de no renovar contrato con Nereo Fernández se dio un golpe de efecto más que importante en Unión. Si bien es cierto que es una acción que afrontó la dirigencia, donde el secretario deportivo Martín Zuccarelli fue el encargado de confirmárselo al arquero, la realidad es que detrás tuvo mucho que ver Leonardo Madelón.

Para muchos, el capitán tenía todavía hilo en el carretel y debía seguir; mientras que otros pensaban todo lo contrario, que con 40 años debía dejarle el lugar a la nueva generación, a un nuevo nombre. Amén de la polémica que se suscitó por los dichos del representante y amigo del nacido en La Brava, surgía la gran oportunidad para Matías Castro, quien debe volver tras su préstamo por una temporada en Temperley.

Para aportar debajo están Marcos Peano y Joaquín Papaleo, aunque no se descarta que se busque alguien más. Sin embargo, todo dependerá de lo que determine el DT, ya que no expresó si finalmente tendrá en cuenta al golero charrúa, que tiene vínculo hasta junio de 2020. Después de ser uno de los puntos importantes, la dirigencia del Gasolero viene haciendo intentos para retenerlo, al menos un año más.

Matías Castro

En Buenos Aires indican que le habrían acercado una última importante propuesta, pero al parecer todavía no condice con las pretensiones del uruguayo. Aunque no es el único detalle a tener en cuenta, es que el sito LaUnión expone que "no estaría en los planes del Tate", cosa que acá todavía no es del todo claro. Asimismo, en otros portales hasta exponen que "Castro estaría por rescindir su vínculo".

Quizás esta situación venga de la mano con las especulaciones sobre si tendrá la oportunidad que tanto estaba esperando en el Rojiblanco o si realmente ya piensa en buscar nuevos horizontes. Madelón siempre dijo que confiaba en sus condiciones, pero después siempre le tocó lidiar como la "sombra" de Nereo Fernández. Ahora que el capitán ya no está, puede que todo cambie.

Hace unos meses se resaltó que en Unión había una superpoblación de arqueros. Ignacio Arce debía volver, pero arregló nuevamente en San Martín de Tucumán. Por eso ahora solo resta conocerse qué pasará con Matías Castro. Si el Francés lo quiere, es muy probable que retorne a Santa Fe y la pelee. Pero si no es así, el futuro ya pasa a ser incierto.

Temperley ya no tendría intenciones de seguir esperando una definición y estaría analizando nuevas opciones. Quieren a Castro, pero ante las dudas, no se quieren arriesgar. ¿Y Unión?